Dachstuhlbrand mit fatalen Folgen: Diese Ursache vermuten Ermittler jetzt

Wie bereits berichtet kam es am Samstagnachmittag, dem 11. April 2026, zu einem Brand des Dachstuhls eines Wohnhauses in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark. Nun steht die Brandursache fest.

Vier Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften rückten am Samstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand nach Tillmitsch aus. Eine Nachbarin bemerkte den Brand am Balkon und verständigte den 51-jährigen Hausbesitzer, der das Feuer zunächst nicht bemerkt hatte. Er versuchte, den Brand selbst zu löschen, erlitt dabei jedoch leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand, der obere Stock wurde zerstört. Mehr dazu hier: Dachstuhl in Vollbrand: Bewohner verletzt, Haus schwer beschädigt.

Zigarette dürfte zu Brand geführt haben

Am Montag, dem 13. April 2026 wurden vom Bezirksbrandermittler zusammen mit einem Sachverständigen, erneut Brandursachenermittlungen beim Objekt durchgeführt. Dabei konnte als Brandausbruchsstelle der Balkon im Obergeschoss eruiert werden. „Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass eine Zigarette den Brand ausgelöst haben dürfte. Es wird nun wegen Verdacht des Vergehens einer fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst ermittelt“, informiert die Polizei.