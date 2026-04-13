Steiermark präsentiert neuen Windkraft-Plan: 18 Zonen für mehr Energie

Die Steiermark stellt die Weichen für den Windkraft-Ausbau: 18 neue Zonen sollen bis zu 700 MW zusätzliche Leistung ermöglichen. Gleichzeitig werden Natur- und Schutzräume ausgeweitet. Der Entwurf geht nun in die Begutachtung.

Die Steiermärkische Landesregierung hat am Montag, dem 13. April das novellierte Sachprogramm (SAPRO) Windenergie 2026 präsentiert und in die öffentliche Begutachtung geschickt. Das überörtliche Planungsinstrument schafft die räumliche Grundlage für den notwendigen Ausbau der Windenergie und sichert gleichzeitig sensible Natur- und Landschaftsräume nachhaltig ab. Insgesamt 18 neue bzw. erweiterte Vorrang- und Eignungszonen mit einer Gesamtfläche von 4.800 Hektar werden ausgewiesen. Die Steiermark hat klare Ziele: Das Regierungsprogramm 2024-2029 sieht einen Zubau von 400 Megawatt (MW) Windleistung bis 2030 vor. Die Energiestrategie Steiermark 2030 Plus definiert darüber hinaus den Ausbau auf mindestens 1.000 MW installierte Gesamtleistung als Zielsetzung. Derzeit speisen in der Steiermark 122 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 324 MW ins Netz ein. Die bestehenden Vorrang- und Eignungszonen sind damit weitgehend ausgeschöpft. Mit den aktuell in Umsetzung befindlichen Projekten wird sich die installierte Leistung auf rund 600 MW erhöhen – ein weiterer Flächenbedarf ist daher angezeigt.

©and Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Landesrat Stefan Hermann präsentierten den Verordnungsentwurf zum neuen Sachprogramm Wind – im besten Fall mit 700 Megawattstunden zusätzlicher Stromproduktion.

Auswahl aus über 130 Potenzialstandorten

Dem vorliegenden Entwurf ging ein mehrstufiger, wissenschaftlich fundierter Planungsprozess voraus. Ausgehend von knapp 140 eingemeldeten Planungsinteressen – eingereicht von rund 20 Projektentwicklern – wurden in einem umfassenden GIS-basierten Screening-Verfahren unter Einbindung der zuständigen Abteilungen des Landes nur jene Standorte weiterverfolgt, die eine hohe technische Eignung mit einem geringen Konfliktpotenzial verbinden. Im Ergebnis finden von den ca. 140 eingereichten Projekten 18 Zonen ihren Niederschlag im Sachprogramm.

Bis zu 164 neue Windenergieanlagen möglich

Die 18 neuen Zonen umfassen 9 neue Vorrangzonen, fünf neue Eignungszonen sowie vier Erweiterungen bestehender Zonen und erstrecken sich über 29 Standortgemeinden. In diesen Zonen sind zwischen 105 und 164 neue Windenergieanlagen mit einer potenziellen Mindestleistung von 530 MW (im besten Szenario bis über 700 MW) möglich. Gespräche mit allen knapp 30 beteiligten Gemeinden wurden bereits im Jänner und Februar 2026 geführt, die Rückmeldungen waren überwiegend positiv. In Vorrangzonen soll im landesweiten öffentlichen Interesse die Errichtung von Windenergieanlagen räumlich konzentriert erfolgen. Es ist hier kein Widmungsverfahren der örtlichen Raumordnung erforderlich. Gleichzeitig wurden alle neuen Standorte auf ihre Eignung geprüft. Bei der Festlegung neuer Flächen wurde darauf geachtet, dass die geographischen und meteorologischen Voraussetzungen gegeben sind und dass die notwendige Netzkapazität für die Einspeisung des zusätzlich erzeugten regionalen Stroms vorhanden sind. Damit sind alle Voraussetzungen für eine rasche und effiziente Umsetzung wichtiger regionaler und nachhaltiger Energieerzeugung erfüllt.

Natur- und Artenschutz als Fundament

Parallel zur Ausweisung neuer Windenergieflächen wird auch der Schutz sensibler Bereiche konsequent erweitert: Die Ausschlusszone – in der keinerlei Windenergieanlagen errichtet werden dürfen – wächst um rund 40.000 Hektar (plus 10 Prozent gegenüber SAPRO 2019). Damit sind künftig rund 27 Prozent der steirischen Landesfläche als Ausschlusszone definiert. Alle neu festgelegten Vorrangzonen wurden einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) unterzogen. Berücksichtigt wurden dabei unter anderem ornithologisch sensible Gebiete (BirdLife 2025), Lebensräume für Raufußhühner sowie Schutzgebiete der Alpenkonvention.

Verordnungsentwurf für acht Wochen zur Begutachtung

Mit der Novelle 2026 weist die Steiermark in Summe 30 Windenergie-Zonen (25 Vorrangzonen, 5 Eignungszonen) im Gesamtausmaß von 9.356 Hektar – rund 0,57 Prozent der Landesfläche – aus. Der Verordnungsentwurf inklusive Erläuterungsbericht, Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung und Planunterlagen liegt ab 13. April 2026 für acht Wochen zur öffentlichen Begutachtung auf. Jedermann kann innerhalb dieser Frist schriftlich und begründet Stellungnahmen beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung einbringen. Nach Auswertung der Stellungnahmen folgen die Befassung des Raumordnungsbeirats und schließlich der Beschluss der Verordnung durch die Landesregierung.