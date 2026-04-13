Drei Autos in Unfall involviert: Kollision fordert mehrere Verletzte

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten drei Autos miteinander und kamen danach auf der Straße beziehungsweise im Graben zum Stehen. Beim Eintreffen an der Unfallstelle wurde diese umgehend abgesichert und durch den Einsatzleiter das Rote Kreuz sowie die Polizei nachgefordert. Während der Versorgung der Verletzten durch den Feuerwehrarzt, die Feuerwehrsanitäter, das Rote Kreuz sowie den Notarzt wurde eine Straßensperre für den betroffenen Bereich eingerichtet. „Nach der Bergung der Fahrzeuge und des Anhängers mittels Teleskoplader wurde die Straße gereinigt, und konnte anschließend für den Verkehr wieder freigegeben werden. Gegen 11.25 Uhr konnten wir einrücken und unsere Einsatzbereitschaft herstellen“, heißt es abschließend in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau.

©FF Pöllau Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall… ©FF Pöllau …mit mehreren Fahrzeugen in Pöllau.