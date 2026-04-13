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/ ©FF Pöllau
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.
Bei dem Unfall auf der L406 in Pöllau wurden mehrere Personen verletzt.
Hartberg-Fürstenfeld
13/04/2026
Einsatz

Drei Autos in Unfall involviert: Kollision fordert mehrere Verletzte

Am Montag, dem 13. April wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau um kurz vor 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der L406 Höhe Winzendorf Teichhaus gerufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten drei Autos miteinander und kamen danach auf der Straße beziehungsweise im Graben zum Stehen. Beim Eintreffen an der Unfallstelle wurde diese umgehend abgesichert und durch den Einsatzleiter das Rote Kreuz sowie die Polizei nachgefordert. Während der Versorgung der Verletzten durch den Feuerwehrarzt, die Feuerwehrsanitäter, das Rote Kreuz sowie den Notarzt wurde eine Straßensperre für den betroffenen Bereich eingerichtet. „Nach der Bergung der Fahrzeuge und des Anhängers mittels Teleskoplader wurde die Straße gereinigt, und konnte anschließend für den Verkehr wieder freigegeben werden. Gegen 11.25 Uhr konnten wir einrücken und unsere Einsatzbereitschaft herstellen“, heißt es abschließend in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.
©FF Pöllau
Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall…
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.
©FF Pöllau
…mit mehreren Fahrzeugen in Pöllau.
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