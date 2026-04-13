Zweifach-Papa stirbt „viel zu früh“: „Werden dich nie vergessen“

Der steirische Brauchtumsverein "Naturpark Teufel" trauert um ein ehemaliges Mitglied, welches "viel zu früh gegangen ist". In einem rührenden Posting wird Abschied von dem zweifachen Vater genommen.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einem liebevollen und engagierten Menschen, der viel zu früh von uns gegangen ist. Als Vater von zwei Söhnen stand für ihn die Familie immer an erster Stelle, und doch war er auch für unseren Verein ein unverzichtbarer Teil“, heißt es in dem Posting des Vereins „Naturpark Teufel“. Mörphy bleibt seinen Vereinskollegen vor allem mit seiner fröhlichen Art in Erinnerung. Dadurch hat er viele gemeinsame schöne Momente geschaffen. „Wir durften mit ihm lachen, gemeinsam Zeit verbringen und uns stets auf ihn verlassen. Egal, worum es ging – er war da, stand hinter uns und hat unseren Verein mit Herz und Einsatz unterstützt. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke, und wir werden ihn sehr vermissen“, so der Brauchtumsverein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 17:22 Uhr aktualisiert