Süßer Nachwuchs im Tierpark Tragöß: Kängurus eingezogen

Im Tierpark Tragöß gibt es tierischen Zuwachs: Mehrere Bennett-Kängurus sind kürzlich in ihre neue Anlage eingezogen und bereits neugierig unterwegs. Die kleinen Hüpfer erkunden ihr Zuhause und sorgen schon jetzt für Begeisterung. Die Tiere stammen aus dem Tierpark Stadt Haag. Für Besucher gibt es gute Nachrichten: Ab Mai können die neuen Bewohner auch persönlich kennengelernt und aus nächster Nähe beobachtet werden.