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/ ©pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug in der Ferne.
Über eine Woche nach dem schrecklichen Vorfall herrscht nun traurige Gewissheit: Der 17-Jährige ist im Krankenhaus verstorben.
Schladming/Liezen
13/04/2026
Im Spital

Zug-Tragödie: Junger Steirer (17) hat Kampf um sein Leben nun verloren

Wie bereits berichtet, wurden Sonntagfrüh, 5. April 2026, zwei 17-Jährige in Schladming (Bezirk Liezen) von einem Zug erfasst. Einer der Jugendlichen erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Zwei 17-jährige Slowaken waren zu Fuß entlang eines Gleiskörpers in Richtung eines Hotels unterwegs, als sie in Schladming von einem Regionalzug erfasst wurden. Einer der Jugendlichen erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde per Hubschrauber nach Klagenfurt geflogen, der zweite zog sich eine Schulterverletzung zu. Beide hatten den Zug eigenen Angaben zufolge weder gesehen noch gehört, da sie sich wegen fehlender Ortskenntnis und nicht funktionierender Handys am Gleis orientierten. Mehr dazu hier: In Lebensgefahr: Zwei Jugendliche von Zug erfasst.

17-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Nun gibt es traurige Nachrichten: Der 17-Jährige ist im Klinikum Klagenfurt seinen schweren Verletzungen erlegen, informiert die Polizei. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

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