Trüber Dienstag mit Regen und Wolken in der Steiermark

Viele Wolken und immer wieder Regenschauer prägen den Dienstag. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 17 Grad eher gedämpft.

„Überwiegend stark bewölkt geht es durch den Dienstag, sonnige Auflockerungen bleiben die Ausnahme. Es gehen einige Regenschauer nieder, die meisten in der Obersteiermark. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtungen um Ost“, prognostiziert die GeoSphere Austria. In der Früh hat es Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad, die Höchstwerte klettern am Nachmittag dann auf bis zu 17 Grad.