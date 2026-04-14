Blitz-Rekord: Steiermark und Graz sind erneut Blitz-Hotspots

So wenige Blitze wie noch nie, doch die Steiermark und Graz bleiben Hotspots. Neue Daten zeigen massive Einbrüche bei Gewittern, während einzelne Regionen weiterhin herausstechen.

Österreich hat im Jahr 2025 einen historischen Tiefstand bei Blitzeinschlägen verzeichnet. Laut ALDIS/BLIDS wurden im gesamten Bundesgebiet rund 45.000 Wolke-Erde-Blitze registriert, ein Rückgang von 55 Prozent im Vergleich zu 2024 und der niedrigste Wert seit Beginn der Messungen.

Steiermark und Graz bleiben an der Spitze

Im Mittelpunkt der aktuellen Statistik steht dennoch klar die Steiermark. Mit fast 12.000 Erdblitzen entfällt mehr als ein Viertel aller Einschläge auf dieses Bundesland. Die Blitzdichte liegt bei 0,72 Einschlägen pro Quadratkilometer und ist damit die höchste in Österreich. Innerhalb der Steiermark sticht vor allem Graz hervor: Mit 1,23 Einschlägen pro Quadratkilometer ist die Landeshauptstadt der blitzreichste Raum im Bundesland. Auch die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld (1,19) und Weiz (1,12) zeigen hohe Werte. Der Bezirk Liezen führt mit fast 2.000 Blitzen bei der absoluten Anzahl.

Andere Bundesländer mit starkem Rückgang

Während die Steiermark und Graz vergleichsweise stabil bleiben, zeigen andere Regionen deutliche Einbrüche. Besonders auffällig ist die Entwicklung in Wien: Die Bundeshauptstadt erreicht eine Blitzdichte von 5,2 Einschlägen pro Quadratkilometer, liegt aber gleichzeitig 52 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Am unteren Ende der Statistik liegen Rust im Burgenland mit 0,15 Einschlägen pro Quadratkilometer sowie die Städte Krems an der Donau und Tulln, die ebenfalls nur sehr geringe Blitzaktivität aufweisen.

Sommer bringt fast kompletten Gewitter-Ausfall

Besonders ungewöhnlich verlief die Gewittersaison im Sommer. Der Juni war mit 358.000 Entladungen noch im Durchschnitt, doch danach kam es zu einem massiven Einbruch. Im Juli wurden nur 209.000 Blitze registriert, ein Minus von über 50 Prozent. Im August verschärfte sich die Lage weiter: Mit nur 103.000 Entladungen lag der Rückgang bei rund 70 Prozent. Ein ähnlich schwacher August wurde zuletzt nur 2015 gemessen. Auch im DACH-Raum zeigt sich dieser Trend. Insgesamt wurden in Österreich, Deutschland und der Schweiz nur 167.000 Erdblitze gezählt. Die Blitzdichte lag bei 0,54 in Österreich, 0,53 in der Schweiz und 0,28 in Deutschland. Trotz dieses historischen Rückgangs bleibt das Bild eindeutig: Die Steiermark und insbesondere Graz behaupten ihre Rolle als Blitz-Hotspots Österreichs, selbst in einem Jahr, in dem Gewitter insgesamt selten waren.