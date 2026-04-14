Pfandbetrug in Graz: Verkäuferin erbeutet über 1.770 Euro

Mit manipulierten Pfandbons soll eine Verkäuferin in Graz über 1.770 Euro erbeutet haben. Die 56-Jährige musste sich nun vor Gericht verantworten und das Urteil ist eindeutig.

Eine 56-jährige Frau aus der Steiermark ist am Landesgericht Graz wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs verurteilt worden. Die ehemalige Verkäuferin soll über einen längeren Zeitraum hinweg ihr Kassensystem missbraucht haben, um sich unrechtmäßig Geld zu verschaffen. Laut Anklage erstellte die Frau eigenständig Pfandbons, obwohl es das dazugehörige Leergut tatsächlich nicht gab. Auf diese Weise konnte sie mehrfach kleinere Beträge generieren, die sich in Summe auf über 1.770 Euro addierten, so aus Medienberichten.

System gezielt umgangen

Die Vorgehensweise war dabei laut Gericht nicht zufällig, sondern gezielt. Die Angeklagte nutzte interne Abläufe aus und umging Kontrollmechanismen im Unternehmen. Dabei spielte auch das sogenannte Vier-Augen-Prinzip eine Rolle, das in diesem Fall nicht eingehalten wurde. Die so erstellten Pfandbons wurden anschließend eingelöst, das Geld laut Ermittlungen auf Paysafe-Karten übertragen. Der Betrug blieb zunächst unentdeckt und fiel erst im Zuge einer internen Revision auf.

Motiv: finanzielle Probleme

Vor Gericht zeigte sich die 56-Jährige geständig und erklärte ihre Tat mit finanziellen Schwierigkeiten. Sie habe nach eigenen Angaben alleine für ihre Ausgaben aufkommen müssen und sei in einer belastenden Situation gewesen. Zudem gab sie an, das Geld unter anderem für notwendige Ausgaben wie Medikamente benötigt zu haben. Gleichzeitig räumte sie ein, sich mit dem Geld auch persönliche Wünsche erfüllt zu haben. Die Tat bereue sie. Das Gericht verurteilte die Frau zu drei Monaten bedingter Haft. Eine zuvor angebotene Diversion kam nicht zustande, da die vereinbarten Zahlungen nicht geleistet wurden. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig, da von Seiten der Staatsanwaltschaft keine abschließende Erklärung abgegeben wurde.