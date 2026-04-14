Europas bestes Hundehotel kommt aus der Steiermark

Großer Erfolg für die Steiermark: Ein Hotel aus der Region wurde zum hundefreundlichsten Europas gekürt. Insgesamt schaffen es gleich mehrere steirische Betriebe unter die besten 50 Hotel Europas.

Die Steiermark sorgt international für Aufsehen: Beim aktuellen Ranking der hundefreundlichsten Unterkünfte Europas landet ein Betrieb aus der Region ganz oben. Das Almfrieden Hotel & Romantikchalet in Ramsau am Dachstein wurde laut dem Urlaubsportal hundehotel.info auf Platz 1 gewählt und gilt damit als beste Adresse für Urlaub mit Hund in ganz Europa. Die Auszeichnung basiert auf einem Vergleich von über 700 hundefreundlichen Unterkünften aus 13 europäischen Ländern. Bewertet wurden dabei Ausstattung, Service und Zufriedenheit der Gäste. Dass sich ein steirischer Betrieb an die Spitze setzt, unterstreicht die starke Position der Region im Tourismussegment rund um Urlaub mit Vierbeinern.

©Hotel Almfrieden Das Siegerhotel: Hotel Almfrieden.

Hundeurlaub wird immer wichtiger

Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Menschen wollen ihren Urlaub gemeinsam mit dem eigenen Hund verbringen. Entsprechend investieren viele Betriebe gezielt in spezielle Angebote. Das Siegerhotel in Ramsau setzt vollständig auf diese Zielgruppe. Hunde wohnen dort kostenlos und werden mit eigenen Menüs versorgt. Zusätzlich gibt es Angebote wie eingezäunte Spielbereiche, Trainingsmöglichkeiten und spezielle Wellnessleistungen für Tiere. Auch neue Konzepte wie Indoor-Trainingsräume zeigen, wie stark sich dieser Bereich entwickelt. Die Auszeichnung fällt zudem in ein besonderes Jahr: Der Betrieb feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen.

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Weitere Top-Adressen aus der Steiermark

Neben dem Gesamtsieg konnte die Steiermark weitere starke Platzierungen erzielen. Gleich mehrere Betriebe schafften es unter die besten 50 Europas. Das Haus Mauken in Murau erreichte Platz 16 und zählt damit zu den Top-Adressen für naturnahen Urlaub mit Hund. Der Fokus liegt hier auf Ruhe, großzügigen Freiflächen und direktem Zugang zu Wanderwegen. Der Bergbauernhof Irxner in Schladming landete auf Platz 23. Besonders geschätzt werden dort die Lage inmitten der Natur sowie die authentische Atmosphäre eines traditionellen Hofbetriebs. Weitere steirische Betriebe im Ranking sind das Landhaus FühlDichWohl in Fehring auf Platz 26 sowie das Hotel DIE WASNERIN in Bad Aussee auf Platz 38.

Österreich dominiert das Ranking

Insgesamt zeigt sich ein klares Bild: Österreich spielt im Bereich Hundeurlaub eine führende Rolle. Von den 50 ausgezeichneten Unterkünften kommen 25 aus Österreich, gefolgt von 19 Betrieben aus Deutschland. Der Sieg für die Steiermark ist dabei besonders bemerkenswert, da erstmals ein Betrieb aus der Region die Gesamtwertung für sich entscheiden konnte. Für den Tourismus bedeutet das einen wichtigen Impuls. Spezialisierte Angebote für Hundebesitzer gewinnen zunehmend an Bedeutung und entwickeln sich zu einem eigenen Qualitätsmerkmal.