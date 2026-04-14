Erster „Dickpic-Prozess“ in der Steiermark: 19-Jähriger verurteilt

Ein 19-Jähriger aus der Steiermark hat einem Mädchen ohne ihre Zustimmung ein intimes Video geschickt. Vor Gericht zeigte er Reue. Das Urteil fiel dennoch deutlich aus.

Ein junger Mann aus dem Mürztal musste sich am Bezirksgericht Bruck an der Mur verantworten, nachdem er einem Mädchen ein intimes Video geschickt hatte.

Ein junger Mann aus dem Mürztal musste sich am Bezirksgericht Bruck an der Mur verantworten, nachdem er einem Mädchen ein intimes Video geschickt hatte.

Ein junger Mann aus dem Mürztal musste sich am Bezirksgericht Bruck an der Mur verantworten, nachdem er einem Mädchen ein intimes Video geschickt hatte. Der Vorwurf: Der 19-Jährige übermittelte ohne Einwilligung ein Video mit eindeutig sexuellem Inhalt. Der Fall wiegt besonders schwer, da solche Handlungen erst seit September 2025 ausdrücklich strafbar sind. Das Gericht befasste sich damit mit einem vergleichsweise neuen Delikt, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Vorstrafen belasten den Angeklagten

Im Laufe der Verhandlung wurde deutlich, dass der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt ist. Bereits zuvor war er strafrechtlich aufgefallen, unter anderem wegen eines Delikts im Bereich der sexuellen Nötigung, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Auch im aktuellen Verfahren spielten frühere Vorfälle eine Rolle. So soll der 19-Jährige dem betroffenen Mädchen in der Vergangenheit Geld für sexuelle Handlungen angeboten haben. Die Auswertung der Chatverläufe durch die Ermittlungsbehörden lieferte zusätzliche belastende Hinweise und bestätigte die Vorwürfe.

Alkohol als Erklärung: Reue vor Gericht

Der Angeklagte räumte die Tat im Wesentlichen ein und erklärte, er habe zum Zeitpunkt des Versands Alkohol konsumiert. Er habe „nicht nachgedacht“ und die Konsequenzen seines Handelns nicht erkannt. Vor Gericht zeigte er sich einsichtig, blieb jedoch insgesamt wortkarg. Dass ihm die Strafbarkeit seines Handelns zum Tatzeitpunkt nicht bewusst gewesen sei, wurde ebenfalls thematisiert. Das Gericht machte im Zuge der Verhandlung deutlich, wie ernst derartige Vergehen genommen werden. Gerade im digitalen Raum seien Grenzüberschreitungen keine Bagatellen, sondern strafrechtlich relevante Handlungen. Dem Angeklagten wurde vor Augen geführt, dass sein weiteres Verhalten entscheidend für seine Zukunft sei. Die Kombination aus Vorstrafen und aktuellem Delikt ließ wenig Spielraum für mildernde Umstände.

Urteil: Bedingte Haft und Therapie

Das Urteil fiel entsprechend klar aus: Der 19-Jährige wurde zu zwei Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Zusätzlich wurde die bereits bestehende Probezeit aus früheren Verurteilungen auf fünf Jahre verlängert. Die Bewährungshilfe bleibt aufrecht, außerdem wurde dem jungen Mann eine psychotherapeutische Behandlung auferlegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert