Winternothilfe-Bilanz in Graz und der Steiermark: 4.800 Nächtigungen

Der Winter stellte die Obdachlosenhilfe in der Steiermark vor große Herausforderungen. Tausende Nächtigungen und hunderte Notrufe zeigen, wie stark der Bedarf an Unterstützung im heurigen Winter war.

Die Winternothilfe in der Steiermark blickt auf intensive Monate zurück. Zwischen November 2025 und April 2026 standen Hilfsorganisationen im Dauereinsatz, um obdachlose Menschen vor der Kälte zu schützen. Allein die Notschlafstellen verzeichneten rund 4.800 Nächtigungen, bei einer Auslastung von 95 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark die Einrichtungen in den kalten Monaten beansprucht waren. Gleichzeitig gingen beim Kältetelefon 808 Anrufe ein, ein klares Zeichen für den hohen Unterstützungsbedarf.

Hunderte Einsätze im Freien

Neben den stationären Angeboten waren auch mobile Teams im Einsatz. Freiwillige Helfer versorgten Menschen direkt auf der Straße. Insgesamt wurden im vergangenen Winter 458 Personen im Freien angetroffen. In 408 Fällen konnten warme Getränke und kleine Mahlzeiten ausgegeben werden. Zusätzlich wurden 86 Hilfspakete mit Schlafsäcken, Isomatten und warmer Kleidung verteilt. In 19 Fällen gelang es, Betroffene in eine Notschlafstelle zu bringen. Gerade in den besonders kalten Wochen im November und Dezember zeigte sich, wie wichtig diese Einsätze sind. Unterstützt wurden die Teams von bis zu 50 Freiwilligen, die regelmäßig unterwegs waren, berichtet der ORF.

Versorgung bleibt auch nach Winter angespannt

Auch wenn die Winternothilfe mit dem Frühling endet, bleibt die Situation angespannt. Die ganzjährigen Einrichtungen bleiben geöffnet und weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Besonders herausfordernd werden die kommenden Wochen: Durch die Rückübersiedelung einer Notschlafstelle fallen vorübergehend 105 Betten weg. Hilfsorganisationen rechnen in dieser Phase mit zusätzlichem Druck auf die bestehenden Angebote. Bereits im vergangenen Jahr wurden bei den Einrichtungen der VinziWerke über 43.000 Nächtigungen gezählt, bei einer Auslastung von nahezu 85 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass der Bedarf an Hilfe weit über die Wintermonate hinausgeht. Organisationen wie die Caritas und die VinziWerke betonen daher die Bedeutung von Spenden und ehrenamtlichem Engagement. Ob Zeit, Sachspenden oder finanzielle Unterstützung, jede Hilfe trägt dazu bei, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu versorgen und ihnen Perspektiven zu bieten.