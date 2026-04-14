Zimmerbrand in Wagnitz: Zwei Verletzte bei Feuer in Wohnhaus

Ein Brand in einem Wohnhaus hat am Dienstagmorgen in Wagnitz bei Feldkirchen bei Graz einen umfangreichen Einsatz ausgelöst. Bereits in der Früh wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, nachdem ein Zimmerbrand gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die beiden Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Sie konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, zwei Personen wurden jedoch verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Feuerwehr startet sofort Löschangriff

Die Freiwilligen Feuerwehren Wagnitz und Feldkirchen rückten umgehend zum Einsatzort aus und begannen sofort mit den Löschmaßnahmen. Während die FF Wagnitz die Einsatzstelle absicherte und eine erste Löschleitung aufbaute, übernahmen Atemschutztrupps der FF Feldkirchen den Innenangriff. Unter schwerem Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in das Gebäude vor, um den Brand gezielt zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

©FF Wagnitz

Brand nach 20 Minuten unter Kontrolle

Nach rund 20 Minuten intensiver Löscharbeiten konnte gegen 7.30 Uhr „Brand aus“ gemeldet werden. Anschließend wurde das Gebäude sorgfältig kontrolliert, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Nachkontrolle der Räumlichkeiten nahm noch einige Zeit in Anspruch, bevor Entwarnung gegeben werden konnte.

Rettung und Hubschrauber im Einsatz

Die beiden verletzten Bewohner wurden zunächst von der Feuerwehr betreut und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Insgesamt standen drei Rettungswagen, ein Einsatzleitfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber C12 im Einsatz. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Feuerwehren und dem Rettungsdienst war auch die Polizei mit mehreren Streifen sowie der Brandermittlung vor Ort. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach Abschluss der Löscharbeiten rückte die Feuerwehr Feldkirchen ab, während die FF Wagnitz noch eine Brandwache stellte. Erst gegen 10 Uhr konnte auch dieser Einsatz beendet werden.