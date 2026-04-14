Zu hohe Spritpreise: WKO Steiermark fordert Steuersenkung

Angesichts steigender Spritpreise fordert der Energiehandel in der Steiermark rasche Entlastungen. Statt Eingriffen in den Markt sollen Steuern gesenkt und bestehende Maßnahmen beendet werden.

Statt regulatorischer Eingriffe plädiert die Branche für eine temporäre Senkung der Mineralöl- oder CO₂-Steuer sowie ein Auslaufen der derzeitigen Margenbegrenzung mit Ende April.

Statt regulatorischer Eingriffe plädiert die Branche für eine temporäre Senkung der Mineralöl- oder CO₂-Steuer sowie ein Auslaufen der derzeitigen Margenbegrenzung mit Ende April.

Angesichts der aktuellen Preisentwicklung bei Benzin und Diesel fordert die Fachgruppe Energiehandel der WKO Steiermark ein Umdenken in der Politik. Statt regulatorischer Eingriffe plädiert die Branche für eine temporäre Senkung der Mineralöl- oder CO₂-Steuer sowie ein Auslaufen der derzeitigen Margenbegrenzung mit Ende April. Ziel sei es, sowohl Konsumenten als auch kleinere Tankstellen rasch zu entlasten und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu stärken.

Deutschland als Vorbild für Entlastung

Besonders verwiesen wird auf Deutschland, wo die Bundesregierung eine Senkung der Mineralölsteuer um rund 17 Cent pro Liter angekündigt hat. Diese Maßnahme soll unmittelbar an der Zapfsäule wirken und für spürbare Entlastung sorgen. „Der deutsche Ansatz ist bemerkenswert pragmatisch, weil er einfach umsetzbar, leicht nachvollziehbar und unmittelbar wirksam ist“, erklärt Jürgen Roth, Obmann der Fachgruppe Energiehandel. „Eine Steuersenkung kommt direkt bei den Konsumenten an – ohne komplexe Regulierung oder zusätzliche Eingriffe in den Wettbewerb.“

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Kritik an österreichischer Margenregelung

In Österreich wurde zuletzt das Preisgesetz angepasst, um eine befristete Margenbegrenzung im Kraftstoffbereich zu ermöglichen. Diese Maßnahme wird innerhalb der Branche jedoch kritisch gesehen. „Eingriffe in Preisbildung und Margen sind rechtlich und wirtschaftlich anspruchsvoll und greifen in funktionierende Marktmechanismen ein“, so Roth. Besonders kleinere Tankstellen seien dadurch unter Druck geraten. „Bei kleineren Tankstellen sehen wir eine Unterversorgung.“

Appell an die Bundesregierung

Die Fachgruppe Energiehandel fordert daher, die Entwicklungen in anderen EU-Staaten zum Anlass zu nehmen, die eigene Strategie zu überprüfen. Eine steuerliche Entlastung sei aus Sicht der Branche der effizientere Weg. „Wir regen an, entweder die Mineralölsteuer oder die CO₂-Steuer auch in Österreich temporär zu senken und gleichzeitig die bestehende Margenbegrenzung mit Ende April auslaufen zu lassen“, betont Roth. „Das würde rasch Entlastung bringen, die Versorgungssicherheit für die kleinen Tankstellen wieder erhöhen, den Wettbewerb wieder anfachen und gleichzeitig die Rechtssicherheit stärken.“

Debatte um besten Weg hält an

Die Diskussion um die richtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Spritpreise bleibt damit weiterhin offen. Während politische Eingriffe in den Markt als Möglichkeit gesehen werden, setzt der Energiehandel klar auf steuerliche Entlastungen. Wie sich die Bundesregierung positioniert, dürfte entscheidend dafür sein, wie schnell Konsumenten tatsächlich entlastet werden.