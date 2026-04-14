Wie sich der steirische Immobilienmarkt entwickelt hat

Der aktuelle Preisspiegel zeigt ein differenziertes Bild: Während Eigentum in Graz deutlich anzieht, geben Mieten und Geschäftslokale nach. Insgesamt bleibt die Steiermark im Österreich-Vergleich preislich am unteren Ende.

Andreas Kern, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKO Steiermark, und Obmann-Stellvertreterin Katharina Waidacher präsentieren die aktuellen Daten: „Die steirischen Immobilienpreise waren und sind am unteren Ende von Österreich angesiedelt, wobei weite Teile des Ballungsraums Graz hier natürlich eine Ausnahme bilden.“

Andreas Kern, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKO Steiermark, und Obmann-Stellvertreterin Katharina Waidacher präsentieren die aktuellen Daten: „Die steirischen Immobilienpreise waren und sind am unteren Ende von Österreich angesiedelt, wobei weite Teile des Ballungsraums Graz hier natürlich eine Ausnahme bilden.“

Die wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen spiegeln sich auch am steirischen Immobilienmarkt wider. Laut aktuellem Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Steiermark entwickeln sich die Segmente jedoch unterschiedlich. Besonders auffällig ist Graz: Mit einem Plus von 2,86 Prozent bei neuen und 4,06 Prozent bei gebrauchten Eigentumswohnungen verzeichnet die Landeshauptstadt die stärkste Dynamik unter Österreichs Städten. Nach Rückgängen in den Vorjahren deutet dies auf eine wieder steigende Nachfrage hin.

Moderates Preisniveau im Bundesländer-Vergleich

Trotz dieser Entwicklung bleibt die Steiermark insgesamt günstig. Baugrundstücke, Eigentumswohnungen und Reihenhäuser liegen preislich österreichweit am unteren Ende. Auch Mieten sind mit durchschnittlich 7,41 Euro pro Quadratmeter die niedrigsten im Bundesvergleich. Eine Ausnahme bildet der Großraum Graz, wo die Preise deutlich höher liegen als in den übrigen Regionen.

Gebrauchtimmobilien besonders gefragt

Ein zentrales Merkmal der aktuellen Entwicklung ist die stärkere Nachfrage nach Bestandsobjekten. Gebrauchte Eigentumswohnungen legen stärker zu als Neubauten. Das deutet auf ein verändertes Käuferverhalten hin: Preis, Lage und Qualität rücken stärker in den Fokus. Gleichzeitig sorgt die schwache Bautätigkeit der vergangenen Jahre für ein begrenztes Angebot, was die Preise zusätzlich stützt.

Unsicherheit im Bausektor

Die Lage im Bausektor bleibt volatil. Zwar sind Baukosten derzeit vergleichsweise moderat, was neue Projekte erleichtern könnte. Gleichzeitig bergen geopolitische Unsicherheiten, insbesondere im Energiebereich, das Risiko steigender Baupreise in naher Zukunft.

Mietmarkt entwickelt sich gegenläufig

Während Eigentum zulegt, zeigt der Mietmarkt ein gegenteiliges Bild. In Graz sind die Mieten für neuwertige Wohnungen um 0,5 Prozent gesunken – ein Alleinstellungsmerkmal unter den Landeshauptstädten. Diese Entwicklung weist auf eine zunehmende Segmentierung hin: Kauf- und Mietmarkt bewegen sich nicht mehr im Gleichklang. Gründe sind unter anderem steigender Wettbewerb und eine höhere Preissensibilität bei Mieterinnen und Mietern.

Gewerbe: Nachfrage nach Flächen, Druck auf Handel

Auch im Gewerbebereich zeigt sich eine klare Zweiteilung. Betriebsgrundstücke verzeichnen deutliche Zuwächse und bleiben stark nachgefragt. Im Gegensatz dazu stehen Geschäftslokale unter Druck: In Graz gingen die Mieten hier um 3,91 Prozent zurück, der stärkste Rückgang aller Landeshauptstädte. Ursachen sind strukturelle Veränderungen im stationären Handel sowie veränderte Nutzungsanforderungen.

Regionale Unterschiede bleiben groß

Innerhalb der Steiermark variieren die Preise erheblich. Besonders günstige Baugrundstücke finden sich in ländlichen Bezirken wie Hartberg-Fürstenfeld oder der Südoststeiermark. Am oberen Ende liegt Graz, sowohl bei Grundstücken als auch bei Eigentumswohnungen und Mieten. Für die kommenden Monate wird eine moderat positive Entwicklung im Eigentumsbereich erwartet, während Mieten eher stagnieren dürften. Im Gewerbesegment ist weiterhin mit unterschiedlichen Entwicklungen zu rechnen.