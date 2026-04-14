Nach über 60 Jahren: Steirischer Traditionsbetrieb steht vor dem Aus

Ein über Jahrzehnte gewachsenes Unternehmen aus dem Bezirk Leibnitz in der Steiermark steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Traditionsbetrieb eines Fliesenlegers ist insolvent.

In Gleinstätten ist ein Stück regionaler Handwerksgeschichte ins Wanken geraten. Über das Vermögen von Gernot Jauk, Hafner und Fliesenleger wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet, informiert der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag. Ausgelöst wurde das Verfahren durch einen Gläubigerantrag. Der Unternehmer kann seinen finanziellen Verpflichtungen laut vorliegenden Informationen nicht mehr nachkommen. Damit ist die wirtschaftliche Lage nun offiziell Gegenstand eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens.

Jahrzehntelange Handwerksarbeit endet vorerst abrupt

Der Betrieb war über viele Jahre hinweg eine feste Größe in der Region. Seit den frühen 1960er-Jahren prägte er das lokale Handwerk und galt für zahlreiche Kundinnen und Kunden als verlässlicher Ansprechpartner rund um Fliesenarbeiten. Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens endet diese lange Unternehmensgeschichte zumindest vorläufig in einer Phase großer Unsicherheit.

Gläubiger müssen Forderungen anmelden

Im Zuge des Verfahrens wird nun das vorhandene Vermögen erfasst, bewertet und in weiterer Folge geprüft. Erst danach soll sich zeigen, welche Aussichten für die Gläubiger bestehen. Forderungen können noch bis Anfang Juni eingebracht werden. Die weitere Entwicklung hängt wesentlich von den Ergebnissen der laufenden Ermittlungen zu Vermögenslage und Insolvenzursachen ab.

Offen, wie es weitergeht

Ob eine Sanierung des Betriebs möglich ist oder eine endgültige Schließung bevorsteht, ist derzeit noch unklar. Das Gericht wird in den kommenden Wochen die wirtschaftliche Situation umfassend prüfen und weitere Schritte festlegen. Für die Region bleibt damit vorerst vor allem eines: die Ungewissheit über das Schicksal eines langjährigen Handwerksbetriebs.