Hubschrauber-Einsatz: Frontalcrash in Weiz fordert mehrere Verletzte

Gegen 13.40 Uhr lenkte eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz ihren Wagen auf der L104 aus Richtung Haslau kommend in Fahrtrichtung Birkfeld. Auf Höhe Straßenkilometer 37,9 versuchte sie, einem auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand auszuweichen, und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen, der von einer 33-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, gelenkt wurde. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Drei Personen verletzt

Durch den Aufprall wurden beide Lenkerinnen sowie ein 20-jähriger Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Die Erstversorgung der Verletzten erfolgte durch das Team des Roten Kreuzes Birkfeld. Die 50-Jährige wurde anschließend vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das UKH Graz geflogen. Die beiden weiteren Verletzten wurden in das LKH Weiz eingeliefert. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren Birkfeld und Weiz, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und 21 Kräften im Einsatz waren. Aufgrund des Unfalls war der betroffene Abschnitt der L104 von 13.50 Uhr bis 15.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind im Gange.