Kampf gegen illegale Vermietung: Kontrollen bei Airbnb & Co. gestartet

Immer mehr touristische Unterkünfte werden online angeboten, nicht alle davon entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. Die WKO Steiermark reagiert nun mit einer Schwerpunktaktion für fairen Wettbewerb.

Starten Schwerpunktaktion für fairen Wettbewerb in der Beherbergung: Johann Spreitzhofer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Andreas Schlemmer, Leiter des Erhebungsdiensts in der WKO Steiermark, Bernd Pitteroff, Geschäftsführer der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie, sowie Alfred Grabner, Obmann der Fachgruppe Hotellerie (v.l.)

Starten Schwerpunktaktion für fairen Wettbewerb in der Beherbergung: Johann Spreitzhofer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Andreas Schlemmer, Leiter des Erhebungsdiensts in der WKO Steiermark, Bernd Pitteroff, Geschäftsführer der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie, sowie Alfred Grabner, Obmann der Fachgruppe Hotellerie (v.l.)

Die Zahl an Zimmer- und Apartmentvermietungen über Plattformen wie Airbnb oder booking.com ist in der Steiermark in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Allein in der Südsteiermark sind mittlerweile mehr als 1.000 Unterkünfte auf Airbnb und rund 900 auf booking.com gelistet. Nach Einschätzung der Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskammer Steiermark hält sich jedoch ein Teil dieser Angebote nicht an die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

Kritik an „Wildwuchs“ im Markt

Vertreter der Branche berichten von zunehmenden Beschwerden etablierter Betriebe. Demnach würden immer häufiger private Zimmer als gewerbliche Angebote auftreten, ohne entsprechende Auflagen zu erfüllen. Kritisiert werden unter anderem fehlende Sicherheitsstandards oder das Umgehen gewerberechtlicher Vorschriften. Entscheidend sei nicht die Bezeichnung eines Angebots, sondern die tatsächlich erbrachte Leistung, heißt es seitens der Wirtschaftskammer.

Schwerpunktaktion in der Südsteiermark

Um gegen diese Entwicklung vorzugehen, startet die WKO Steiermark gemeinsam mit ihrem Erhebungsdienst eine umfassende Kontrollinitiative. Diese beginnt in der Südsteiermark und soll in weiterer Folge auf das gesamte Bundesland ausgeweitet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst Information und Aufklärung. Viele Anbieter seien sich laut WKO nicht bewusst, dass sie gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

Drei-Stufen-Modell für mehr Fairness

Die Initiative folgt einem klar strukturierten Ablauf: Zunächst werden potenziell unzulässige Angebote anhand von Online-Daten identifiziert und mit bestehenden Gewerbedaten abgeglichen. Im zweiten Schritt werden betroffene Anbieter kontaktiert und über die rechtlichen Anforderungen informiert. Ziel ist es, Unsicherheiten zu beseitigen und zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen. Abschließend erfolgt eine Nachkontrolle. Werden trotz Aufklärung keine Anpassungen vorgenommen, drohen Anzeigen. Mit der Aktion will die Wirtschaftskammer für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Nur wenn alle Anbieter dieselben gesetzlichen Vorgaben einhalten, könne die Qualität im Tourismus sowie die regionale Wertschöpfung langfristig gesichert werden.