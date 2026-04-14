Vorrang missachtet: 16-Jähriger bei Crash schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Moped und einem Auto Dienstagnachmittag, 14. April 2026, in Deutschlandsberg wurde der Zweiradlenker schwer verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 13.30 Uhr lenkte eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihr Fahrzeug auf der Fabrikstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße und der Florian-Pojatzi-Straße kam es zur Kollision mit einem 16-jährigen Mopedlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Der Jugendliche war auf der Florian-Pojatzi-Straße in Richtung Bahnhof Deutschlandsberg unterwegs und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Wie Zeugenaussagen bestätigen, missachtete er das Vorschriftszeichen „Vorrang geben“. In der Folge prallte er frontal gegen die linke Seite des Pkw und erlitt schwere Verletzungen.

Hubschrauber-Einsatz

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Ein mit ihr durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.