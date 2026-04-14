Wetter: April zeigt sich am Mittwoch von seiner launischen Seite

Der Mittwoch beschert der Steiermark typisches Aprilwetter. „Wir beginnen den Tag mit vielen Wolken, Nebel und einzelnen Regenschauern. Im Laufe des Tages reißt die Wolkendecke etwas auf. Am Nachmittag können sich im Bergland erneut einzelne Schauerzellen bilden. Meist sollte es trocken bleiben“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es in der Vorhersage für Mittwoch: „Es weht schwacher Wind aus östlichen Richtungen. Nach Frühtemperaturen zwischen 6 und 10 Grad werden Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad erwartet.“