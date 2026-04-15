LKW kracht in Baustelle – Leitschiene auf über 100 Metern beschädigt

Ein Unfall hat in der Nacht auf Mittwoch für einen Einsatz auf der Pyhrnautobahn gesorgt. Ein LKW kam bei Gratkorn von der Fahrbahn ab und krachte in eine Betonabsicherung – dabei liefen Diesel und Öl aus.

Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Unfall passierte gegen 1.20 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Linz. Doch was war passiert? Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Sattelschlepper. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und krachte im Baustellenbereich gegen mehrere Betonleiteinrichtungen.

Diesel und Öl liefen aus

Der Aufprall hatte massive Folgen: Sowohl der Dieseltank als auch die Ölwanne des LKW wurden beschädigt. „Die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten gelangten in den Mittelstreifen sowie in den aufgefrästen Asphaltbereich der Autobahn“, schildert die Polizei die Situation. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um Schlimmeres zu verhindern. Sie pumpten die restlichen Betriebsstoffe aus dem beschädigten Lkw ab und sicherten diese.

Kontaminiertes Material

Das bereits ausgelaufene Öl musste von der ASFINAG gebunden werden. Weil ein Teil davon im Boden versickert war, wurde sogar die Landeswarnzentrale eingeschaltet. „Nach Begutachtung der Unfallstelle wurde die Abtragung des kontaminierten Materials veranlasst, welche ebenfalls von der ASFINAG durchgeführt wurde“, so die Polizei.

Massive Schäden

Am Lkw entstand erheblicher Schaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch die Autobahn wurde stark in Mitleidenschaft gezogen: Die Mittelleitschiene wurde auf mehr als 100 Metern „massiv beschädigt“, wie die Polizei erklärt. Ein nachkommender Lkw wurde durch herumliegende Trümmer ebenfalls beschädigt. Der Lenker selbst hatte Glück im Unglück – er blieb unverletzt.