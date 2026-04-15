Mysteriöse Hotel-Einbrüche in Weiz: Ungelöster Krimi wird neu aufgerollt

Zwei rätselhafte Einbrüche in ein Vier-Sterne-Hotel in der Steiermark geben weiter Rätsel auf. Jetzt wird der Fall im Fernsehen in der Sendung „Fahndung Österreich“ neu aufgerollt, in der Hoffnung auf entscheidende Hinweise.

Ein spektakulärer Kriminalfall aus der Oststeiermark rückt erneut ins Rampenlicht: Eine bislang ungeklärte Einbruchsserie in einem Vier-Sterne-Hotel im Bezirk Weiz wird nun Teil der TV-Sendung „Fahndung Österreich“. Die Ausstrahlung erfolgt am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf ServusTV. Der Fall sorgt seit Monaten für Aufsehen, nicht zuletzt wegen der ungewöhnlichen Details und der fehlenden Spur zu den Tätern. Trotz Videoaufnahmen und konkreter Hinweise blieb die Identität bislang unklar.

Rätselhafter Coup im Hotel

Beim ersten Einbruch im März 2025 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden Zugang zum Hotel. Er drang über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ein und durchsuchte gezielt mehrere Bereiche. Neben Bargeld entwendete er auch einen Tresor, ein logistischer Aufwand, der auf Planung schließen lässt.

Auffällige Hinweise und ungewöhnliche Details

Besonders brisant: Die Überwachungskameras lieferten zwar Bildmaterial, doch der Täter konnte dennoch nicht identifiziert werden. Auffällig waren jedoch mehrere Merkmale, darunter spezielle Arbeitskleidung sowie einem Hautausschlag (Schuppenflechte). Ermittler gehen zudem davon aus, dass der Täter bereits älter sein könnte. Diese Einschätzung basiert auf Bewegungsabläufen und äußeren Merkmalen aus den Aufnahmen. Noch mysteriöser wurde der Fall wenige Monate später: Im Juli kam es erneut zu einem Einbruch in dasselbe Hotel. Diesmal agierten zwei Täter. Besonders brisant: Der Standort des Tresors war nach dem ersten Vorfall verändert worden, dennoch fanden ihn die Einbrecher gezielt. Für die Polizei ein klares Indiz: Es könnte sich um Täter mit Insiderwissen handeln. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten gilt als wahrscheinlich.

TV-Ausstrahlung soll Durchbruch bringen

Mit der Ausstrahlung bei „Fahndung Österreich“ verbindet man nun neue Hoffnung. Die Sendung hat sich darauf spezialisiert, ungelöste Kriminalfälle einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, oft mit Erfolg. Ermittler setzen darauf, dass Zuschauer entscheidende Hinweise liefern könnten. Gerade bei Fällen mit ungewöhnlichen Details oder Wiedererkennungswert steigt die Chance, dass jemand relevante Beobachtungen gemacht hat.