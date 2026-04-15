Weil er kein Ticket hatte: 41-Jähriger stößt Zugbegleiterin aus Zug

Ein erschütternder Vorfall im steirischen Bahnverkehr hat nun ein juristisches Nachspiel gefunden. Ein 41-Jähriger wurde am Landesgericht Graz zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er eine Zugbegleiterin schwer verletzte.

Die Tat ereignete sich Anfang Februar an einem Bahnhof in der Südsteiermark. Der Mann war ohne gültiges Ticket unterwegs und fiel bereits zuvor durch aggressives Verhalten auf. Als ihm erneut der Zutritt zu einem Zug verwehrt wurde, eskalierte die Situation. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Täter die Mitarbeiterin der Bahn plötzlich an. Die 52-Jährige wurde dabei aus dem Waggon gestoßen und stürzte auf den Bahnsteig. Die Folgen waren gravierend: Sie erlitt schwere Verletzungen am Unterschenkel, darunter einen Bruch von Schien- und Wadenbein.

Täter flüchtet: Festnahme auf Hochsitz

Nach der Attacke setzte sich der Mann zunächst vom Tatort ab. Gemeinsam mit einem Begleiter flüchtete er in die Umgebung, konnte jedoch wenig später von der Polizei ausgeforscht werden, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Festnahme erfolgte in der Nähe, der Mann hatte sich auf einem Hochsitz versteckt. Ermittlungen ergaben, dass der 41-Jährige bereits zuvor ohne Fahrschein unterwegs gewesen war und dabei mehrfach auffällig wurde. Neben dem Angriff auf die Zugbegleiterin wurde ihm auch ein weiterer Vorfall zur Last gelegt.

Urteil in Graz: Haftstrafe verhängt

Das Gericht in Graz sprach den Angeklagten schließlich schuldig. Ausschlaggebend waren vor allem die Schwere der Verletzungen sowie einschlägige Vorstrafen. Der Mann wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Vorfall hat auch eine Debatte über die Sicherheit im Bahnverkehr ausgelöst. Vertreter von Arbeitnehmerorganisationen fordern verstärkte Schutzmaßnahmen für das Zugpersonal. Diskutiert wird unter anderem die Einführung spezieller Sicherheitskräfte im Bahnsektor.