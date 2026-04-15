A9 bei Gratkorn betroffen: Schwerer Lkw-Unfall sorgt für Öl-Austritt

Ein Lkw-Unfall auf der A9 bei Gratkorn hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Nach einem Kontrollverlust trat Öl aus, die Autobahn wurde beschädigt und musste aufwendig gereinigt werden.

In den frühen Morgenstunden des 15. April kam es auf der Pyhrn Autobahn (A9) in Fahrtrichtung Linz, auf Höhe Gratkorn, zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Ein Sattelkraftfahrzeug geriet auf Höhe von Gratkorn in einem Baustellenbereich außer Kontrolle und prallte gegen Betonleiteinrichtungen. Der Lenker verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Bauteile massiv beschädigt.

Öl und Diesel treten aus

Beim Zusammenstoß wurden der Dieseltank sowie die Ölwanne des Lkw beschädigt. In der Folge traten größere Mengen an Treibstoff und Öl aus und verteilten sich sowohl im Mittelstreifen als auch im Baustellenbereich der Fahrbahn. Ein Teil der Flüssigkeiten konnte von der ASFINAG rasch gebunden werden. Dennoch gelangten Schadstoffe in den Untergrund, weshalb umfangreiche Maßnahmen notwendig wurden. Spezialkräfte entfernten das betroffene Material, um Umweltschäden zu minimieren. Zusätzlich pumpten Einsatzkräfte die im Fahrzeug verbliebenen Flüssigkeiten in einen externen Tank ab, um ein weiteres Austreten zu verhindern.

Große Schäden und aufwendige Bergung

Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch die Infrastruktur wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen: Die Mittelleitschiene wurde auf einer Länge von mehr als 100 Metern beschädigt. Ein nachfolgender Lkw wurde durch herumliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Trotz des heftigen Unfalls hatte der Vorfall glimpfliche Folgen für den Fahrer. Er blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Währenddessen kam es auf der A9 zu Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.