Vorwürfe: Mann nach Drohung, Bränden und Sachbeschädigung gefasst

Ein 67-Jähriger steht im Verdacht, zwischen März und Anfang April 2026 mehrere strafbare Handlungen begangen zu haben. Ihm werden gefährliche Drohung, zwei Brandstiftungen, mehrere Sachbeschädigungen und Diebstahl zur Last gelegt.

Ein Vorfall im privaten Umfeld brachte die Ermittlungen ins Rollen: Ein 67-jähriger Mann soll bei einer Feier eine Frau mit einer Flasche bedroht haben. In weiterer Folge kündigte er laut Zeugenaussagen an, eine Waffe aus seinem Fahrzeug zu holen. Anwesende griffen ein und verhinderten eine weitere Eskalation. Die Polizei wurde verständigt und sprach gegen den Mann ein Waffenverbot aus.

Weitere Straftaten im Fokus der Ermittler

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der Beschuldigte für weitere Delikte verantwortlich sein könnte. Ihm werden unter anderem zwei vorsätzlich gelegte Brände zur Last gelegt. Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht, mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Konkret sollen Reifen zerstört und ein Auto besprüht worden sein. Auch ein Diebstahl wird ihm zugeschrieben. Laut Polizei besteht eine persönliche Verbindung zwischen dem Beschuldigten und den betroffenen Personen.

Festnahme und Haft

Nach intensiven Ermittlungen erfolgte schließlich die Festnahme durch die Kriminaldienstgruppe Hartberg, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 67-Jährige nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu den einzelnen Vorwürfen dauern weiterhin an.