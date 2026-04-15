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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C17 alarmiert.
Leoben/Stmk
15/04/2026
Ins LKH geflogen

Auto kracht gegen Aufpralldämpfer: 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-jähriger Autolenker kam am Dienstagnachmittag auf der S36 bei St. Stefan ob Leoben von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Aufpralldämpfer. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber ins Spittal geflogen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Dienstag, dem 14. April, auf der S36 in der Obersteiermark ereignet. Der 23-jährige Autolenker war gegen 16.35 Uhr in Fahrtrichtung St. Michael unterwegs, als es auf Höhe der Abfahrt St. Stefan ob Leoben die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es plötzlich zu dem Unfall kam. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Auto von der Straße und prallte mit voller Wucht gegen einen Aufpralldämpfer.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Folgen des Unfalls waren schwer: Der 23-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen. Einsatzkräfte rückten umgehend aus und versorgten den Verunfallten noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C17 alarmiert. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins LKH Hochsteiermark am Standort Leoben geflogen. Warum der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen aktuell nicht vor.

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