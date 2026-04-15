Ehepaar flieht aus brennender Wohnung in Feldkirchen: Ursache geklärt

Nach dem Wohnungsbrand in Feldkirchen bei Graz, bei dem ein Ehepaar verletzt wurde, steht nun die Ursache fest. Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.

Ein Brand in den frühen Morgenstunden des 14. April sorgte in Feldkirchen bei Graz für einen Großeinsatz. Gegen 7 Uhr fing eine Erdgeschoßwohnung in einem Wohnhaus Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Das im Objekt befindliche Ehepaar im Alter von 63 und 66 Jahren wurde durch einen Feuermelder aus dem Schlaf gerissen. In letzter Minute gelang den beiden die Flucht über den Balkon. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Brand und setzte umgehend den Notruf ab. Die alarmierten Feuerwehren konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern, 5 Minuten hat berichtet.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung ins LKH Graz gebracht. Im Raum stand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Weitere Personen oder Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden an der betroffenen Wohnung.

Ermittlungen bringen Klarheit

Nach intensiven Untersuchungen durch das Landeskriminalamt steht nun fest, was den Brand ausgelöst hat: Mit hoher Wahrscheinlichkeit war ein technischer Defekt an einem Elektrogerät die Ursache. Die Ermittler schließen eine vorsätzliche Brandlegung aus. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine strafbare Handlung.