„Deine Herzenswärme wird fehlen“: Gleisdorf trauert um Altbürgermeister

Die steirische Stadtgemeinde Gleisdorf steht still: Mit Franz Nussmayr ist eine prägende Persönlichkeit der Stadt verstorben. Der langjährige Bürgermeister und Ehrenbürger wurde 85 Jahre alt. Die Trauer in der Region ist groß.

Gleisdorf trauert um einen Mann, der die Stadt über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt hat. Franz Nussmayr, Bürgermeister von 1975 bis 2000 und Ehrenbürger der Stadt, ist am 13. April 2026 im 86. Lebensjahr friedlich verstorben. Die Nachricht seines Todes hat in der gesamten Gemeinde tiefe Betroffenheit ausgelöst. Viele verbinden mit seinem Namen nicht nur politische Entscheidungen, sondern persönliche Erinnerungen, Begegnungen und gemeinsame Wege.

Ein Leben voller Verantwortung und Menschlichkeit

Über 25 Jahre lang stand Nussmayr an der Spitze Gleisdorfs. In dieser Zeit entwickelte sich die Stadt weiter, wuchs und veränderte sich, stets geprägt von seinem Engagement und seiner Handschrift. Doch es war nicht nur sein politisches Wirken, das ihn auszeichnete. Es war seine Herzenswärme, sein Humor und seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern und zusammenzubringen. Eigenschaften, die ihn weit über die Stadtgrenzen hinaus geschätzt machten. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenbürger ernannt, eine Würdigung, die sein Lebenswerk eindrucksvoll unterstreicht.

Erinnerungen, die bleiben

Für viele war er nicht nur Bürgermeister, sondern auch Wegbegleiter, Ansprechpartner und Vorbild. Ein Mensch, der zuhörte, der Verantwortung übernahm und der stets das Wohl der Gemeinschaft im Blick hatte. Sein Wirken hat Spuren hinterlassen, sichtbar in der Stadt, aber vor allem in den Herzen der Menschen.

Letzter Abschied am Freitag

Die Stadtgemeinde Gleisdorf wird ihrem Altbürgermeister am 17. April 2026 die letzte Ehre erweisen. Die Verabschiedung beginnt um 14 Uhr mit einer Seelenmesse in der Stadtpfarrkirche. Dort sollen auch die vielen Meilensteine seines Lebens und Schaffens gewürdigt werden. Es wird ein Moment des Innehaltens und des Dankes für ein Leben im Dienst der Stadt.