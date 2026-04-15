Bis zu 6.000 Euro: Neue Alkoholpräventionsförderung für die Steiermark

Mit bis zu 6.000 Euro unterstützt die Steiermark Betriebe bei Alkoholprävention. Eine neue Initiative bietet nicht nur Geld, sondern auch Expertenhilfe, für mehr Sicherheit und ein besseres Arbeitsklima.

Der Gesundheitsfonds Steiermark startet eine neue Offensive für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz. Mit der Initiative „Mehr vom Leben für Betriebe“ sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, Alkoholprävention gezielt umzusetzen. Ziel ist es, ein Thema anzusprechen, das in vielen Betrieben noch immer als heikel gilt. Führungskräfte und Personalverantwortliche stehen häufig vor der Herausforderung, problematischen Alkoholkonsum zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.

Experten helfen bei der Umsetzung

Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist die fachliche Begleitung. Unternehmen erhalten Unterstützung durch Experten, die gemeinsam mit ihnen individuelle Maßnahmen entwickeln. Diese reichen von konkreten Verhaltensregeln im Betrieb bis hin zu einfachen, aber wirkungsvollen Ansätzen im Alltag. „Ein Anfang wäre beispielsweise, bei der Betriebsfeier auch schmackhafte alkoholfreie Alternativen anzubieten“, erklärt Expertin Bianca Heppner in einem Bericht des ORF.

Bis zu 6.000 Euro Förderung

Neben der Beratung gibt es auch finanzielle Unterstützung: Betriebe können Förderungen von bis zu 6.000 Euro erhalten. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer Steiermark und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) umgesetzt. Förderanträge sind noch bis 1. Dezember 2026 möglich. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betont: „Mit der Förderaktion unterstützen wir steirische Unternehmen dabei, das oft schwierige Thema Alkoholprävention offen und professionell anzugehen.“

Klare Zahlen zeigen Handlungsbedarf

Die Initiative basiert auf klaren Erkenntnissen: Problematischer Alkoholkonsum wirkt sich direkt auf Betriebe aus. Betroffene Mitarbeitende sind laut Gesundheitsfonds um rund 25 Prozent weniger leistungsfähig und deutlich häufiger krank. Auch die Sicherheit leidet: Alkohol spielt bei etwa jedem dritten Arbeitsunfall eine Rolle. Selbst geringe Mengen können bereits Auswirkungen auf Konzentration und Reaktionsfähigkeit haben. Ein bewusster Umgang mit Alkohol bringt daher nicht nur gesundheitliche Vorteile. Auch das Betriebsklima verbessert sich spürbar, und die Sicherheit am Arbeitsplatz steigt. Die Initiative setzt genau hier an: Prävention soll nicht als Kontrolle verstanden werden, sondern als Chance für mehr Wohlbefinden, Produktivität und Stabilität im Unternehmen.