Kleinkind schwer erkrankt: Steirische Familie bekommt 19.500 zurück

Ein schwerkrankes Kleinkind aus der Steiermark wurde zunächst viel zu niedrig eingestuft. Erst vor Gericht konnte der tatsächliche Pflegeaufwand nachgewiesen werden.

„Schon Kleinkinder können Pflegegeld bekommen – vorausgesetzt der Pflege- und Betreuungsaufwand übersteigt jenen eines gesunden Kindes“, informiert die Arbeiterkammer Steiermark. Genau dieser Grundsatz wurde im Fall eines knapp zweijährigen Buben zunächst nicht ausreichend berücksichtigt.

Schwerkrankes Kleinkind bekam „nur“ Pflegestufe 3

Der kleine Patient leidet an einer seltenen, schweren Erkrankung und benötigt intensive Betreuung. Dennoch wurde ihm anfangs „nur“ Pflegegeld der Stufe 3 zugesprochen. Für die Eltern war das nicht nachvollziehbar, denn der tatsächliche Aufwand ging weit darüber hinaus. Besonders deutlich zeigte sich das bei alltäglichen Tätigkeiten: „Allein die Nahrungsaufnahme beim kleinen Bub nahm so viel Zeit in Anspruch, dass dies weit über den Pflegebedarf eines gesunden Kindes hinausgeht“, berichtet die AK. Ein Umstand, der in der ursprünglichen Einstufung nicht entsprechend gewürdigt wurde.

Pflegegeld um 1.600 Euro erhöht

Mit Unterstützung der AK zog die Familie vor Gericht. Dort gelang es, den tatsächlichen Pflegebedarf umfassend darzustellen und zu belegen. Das Ergebnis: „Vor Gericht konnten wir beweisen, dass die besonderen Voraussetzungen für die Stufe 7 gegeben sind.“ Die Entscheidung brachte eine massive Verbesserung für die Familie. „Der Bub bekam rückwirkend rund 19.500 Euro und ab sofort 2.200 statt 600 Euro Pflegegeld pro Monat“, heißt es abschließend von der Arbeiterkammer.