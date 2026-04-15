Schwerer Unfall: Person verletzt und nicht ansprechbar

Ein Verkehrsunfall auf der S36 hat am Dienstagnachmittag, dem 14. April einen Großeinsatz ausgelöst. Eine Person musste per Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Am 14. April 2026 kam es am späten Nachmittag auf der S36 im Bereich der Autobahnabfahrt St. Stefan ob Leoben in der Steiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Erstmeldung der Freiwilligen Feuer St. Stefan ob Leoben war eine Person verletzt und nicht ansprechbar. Mehrere Einsatzkräfte rückten zum Unfallort aus. Feuerwehrsanitäter sowie der Rettungsdienst übernahmen umgehend die Erstversorgung der betroffenen Person. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustands wurde zusätzlich ein Notarzthubschrauber angefordert, der die weitere medizinische Versorgung übernahm und den Patienten abtransportierte.

©FF St. Stefan ob Leoben

Fahrzeug von Einsatzkräften geborgen

Nach der Versorgung wurde das Unfallfahrzeug von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehren führten anschließend Reinigungsarbeiten durch und entfernten Trümmerteile von der Fahrbahn, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan ob Leoben, Kaisersberg und Kraubath an der Mur sowie der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Autobahnbetreibergesellschaft.