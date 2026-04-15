Familie mit Kleinkind rettet sich vor CO-Vergiftung

Ein Kohlenmonoxid-Melder hat in der Nacht auf Mittwoch eine junge Familie in Oberhaag (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark gewarnt. Zwei Erwachsene und ein Kleinkind wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Mitten in der Nacht ist die Feuerwehr Oberhaag zu einem Einsatz gerufen worden, nachdem es in einem Wohnhaus zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Eine junge Familie wollte einen Kachelofen in Betrieb nehmen, als plötzlich Rauch austrat und ein Kohlenmonoxid-Melder Alarm schlug. Die beiden Erwachsenen sowie ein Kleinkind reagierten rasch und verließen das Gebäude.

Familie ins Krankenhaus gebracht

Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte das Wohnhaus und entfernte das Brandgut aus dem Ofen. Dieses wurde ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Weitere Maßnahmen dienten der Sicherstellung, dass keine Gefährdung mehr besteht. Für den Folgetag wurde ein Rauchfangkehrer mit der Überprüfung der Heizungsanlage beauftragt. Auch die Polizei war im Einsatz.