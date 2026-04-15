Tragödie bei Reparatur: 69-Jähriger stirbt bei Bagger-Unfall

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz führte gegen 14 Uhr Mulcharbeiten für eine Firma in Kitzeck im Sausal durch. Aufgrund einer Beschädigung am rechten Hinterrad war der Traktor nicht mehr fahrbereit, weshalb das Rad vor Ort demontiert werden musste. Ein 69-Jähriger kam dem Traktorfahrer mit einem Grabenbagger zu Hilfe. Nachdem das Fahrzeug aufgebockt und gesichert worden war, versuchten die beiden Männer zunächst, das festsitzende Rad mittels eines Gurtes und unter Einsatz des Baggers zu lösen. Da dies nicht gelang, klemmte der 69-Jährige einen Holzstaffel zwischen Felge und Baggerschaufel ein, um das Rad durch Druck zu lockern. Während er den Staffel hielt, habe der 31-jährige Tatverdächtige mit der Baggerschaufel dagegen gedrückt.

Arbeiter erlag seinen schweren Verletzungen

Den ersten Ermittlungen nach sei das Pfostenstück plötzlich weggerutscht, wodurch der 69-Jährige zwischen Felge und Baggerschaufel geriet. Der Mann erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und verstarb trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle. Polizisten nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde auch verständigt und befand sich ebenfalls am Unfallort.