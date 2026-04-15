Sinkende Gästezahlen: Steirischer Familienbetrieb kämpft ums Überleben

In der 2. Staffel „Raus aus Teufelsküche“, welche ab 5. Mai um 20.15 Uhr wöchentlich auf JOYN & PULS 4 zu sehen ist, begleitet Haubenkoch Alain Weissgerber („Taubenkobel“) österreichische Gastronomiebetriebe wieder an Wendepunkten ihrer Existenz. Ob Traditionswirtshaus, Heuriger oder Familienbetrieb: Hinter den Kulissen zeigen sich wirtschaftliche Krisen, generationsbedingte Konflikte und persönliche Schicksale. Stellt sich die Frage: Schafft es Weissgerber die Gastronomen vor dem Aus zu bewahren und mit vereinten Kräften in eine neue Zukunft zu führen? Unterstützt wird der Starkoch in dieser Staffel von Set-Designerin Julia Grevenkamp, die alten Gasthäusern passend zum Coaching-Konzept neues farbenfrohes Leben einhaucht. In fünf Ausgaben begleitet Weissgerber verschiedene Wirtshäuser Österreichs „Raus aus Teufelsküche“.

Steirisches Kultwirtshaus zwischen Krise und Neustart

In der zweiten Folge der neuen Staffel, welche am 12. Mai ausgestrahlt wird, geht es für den Haubenkoch in die Steiermark, um genau zu sein zum „Wiednermichl“ in Krottendorf bei Graz. Der traditionsreiche „Wiednermichl“ steht vor großen Herausforderungen. Das Landgasthaus mit rustikalem Charme und Heavy-Metal-Flair gibt es seit 2010 und wird von Ronny (38) und seiner Ehefrau Diandra (31) als Burgerrestaurant geführt. Trotz idyllischer Lage mit Blick über die Weinberge kämpft der abgelegene Familienbetrieb mit sinkendem Zuspruch, wirtschaftlichem Druck und der Suche nach einer klaren Identität zwischen Totenkopf-Deko und Kinderteller. Kann Haubenkoch Alain Weissgerber da helfen?