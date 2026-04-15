Von freundlich zu wechselhaft: Schauer am Nachmittag möglich

„Am Donnerstagvormittag zieht eine schwache Störungszone von Nordwesten mit dichteren Wolken und auch einzelnen Regenschauern über die Obersteiermark hinweg. Nach Süden zu ist es trocken und aufgelockert bewölkt. Am Nachmittag kann sich überall die Sonne zeigen, ausgehend von den Bergen bilden sich aber größere Quellwolken und besonders im Randgebirge und dessen Nahbereich sind dann ein paar Regenschauer möglich“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus uneinheitlichen Richtungen. Es werden Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad erwartet.