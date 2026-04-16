/ ©Pexels/David Foster
Neueröffnung in Judenburg: Café eröffnet zweiten Standort
Judenburg hat Zuwachs bekommen: Anfang der Woche hat nämlich „Jamila Coffee“ seinen neuen Standort am Hauptplatz eröffnet.
Bisher gab es nur ein Jamila Kaffeehaus, nämlich in Spielberg in der Steiermark. Doch das hat sich kürzlich geändert: Am 13. April hat in Judenburg ein neuer Standort eröffnet. „Was als Herzensprojekt begonnen hat, darf nun an einem neuen Ort weiterleben“, so die Betreiber auf Facebook. Zu finden ist das neue Café am Hauptplatz der Stadtgemeinde.
Wie oft gehst du ins Kaffeehaus?
Täglich
Einmal bis mehrere Male pro Woche
Einmal im Monat
Seltener
Nie
Abgestimmt: Mal
Bücherei in neuem Kaffeehaus
Neben Kaffee gibt es auch eine integrierte Bücherei. Dort kann man Bücher tauschen oder vor Ort lesen. Damit soll das Kaffeehaus ein Treffpunkt für Literatur- und Kaffeeliebhaber sein. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag zwischen 8.30 und 17.30 Uhr.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
