In Judenburg gibt es jetzt ein Jamila Kaffeehaus.
Judenburg
16/04/2026
neuer Treffpunkt

Neueröffnung in Judenburg: Café eröffnet zweiten Standort

Judenburg hat Zuwachs bekommen: Anfang der Woche hat nämlich „Jamila Coffee“ seinen neuen Standort am Hauptplatz eröffnet.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)


Bisher gab es nur ein Jamila Kaffeehaus, nämlich in Spielberg in der Steiermark. Doch das hat sich kürzlich geändert: Am 13. April hat in Judenburg ein neuer Standort eröffnet. „Was als Herzensprojekt begonnen hat, darf nun an einem neuen Ort weiterleben“, so die Betreiber auf Facebook. Zu finden ist das neue Café am Hauptplatz der Stadtgemeinde.

Bücherei in neuem Kaffeehaus

Neben Kaffee gibt es auch eine integrierte Bücherei. Dort kann man Bücher tauschen oder vor Ort lesen. Damit soll das Kaffeehaus ein Treffpunkt für Literatur- und Kaffeeliebhaber sein. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag zwischen 8.30 und 17.30 Uhr.

