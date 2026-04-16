Beste Bushaltestelle Österreichs? Premstätten im Rennen

Aktuell läuft die Wahl zur besten Bushaltestelle in ganz Österreich. Auch die schönste der Steiermark ist mit dabei. Doch was macht sie so besonders?

Neun Haltestellen – doch nur eine Bushaltestelle kann die beste in Österreich sein. Welche das ist, können Fahrgäste noch bis zum 30. April mit einer Abstimmung entscheiden. Die Mobilitätsorganisation VCÖ möchte darauf hinweisen, dass Bus-Fahrgäste einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Verkehrsproblemen leisten. Vor allem in Zeiten hoher Spritpreise kann man durch den Umstieg auf die Öffis Geld sparen. „ Wir wollen mit dieser Wahl aufzeigen, wie qualitätsvolle Bushaltestellen aussehen können und damit auch Gemeinden und Städte motivieren, ihren Haltestellen mehr Augenmerk zu schenken“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Fährst du mit den Öffis? Manchmal. Regelmäßig. Ich bin meist mit dem Auto unterwegs.. Ich gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

27 Haltestellen wurden nominiert

Insgesamt 27 Haltestellen aus ganz Österreich wurden von Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen nominiert. Eine siebenköpfige Fachjury hat diese nach umfassenden Kriterien bewertet. Nun stehen pro Bundesland die am besten bewerteten Haltestellen zur Wahl der Fahrgäste.

Das ist die beste Bushaltestelle in der Steiermark

Für die Steiermark geht der Busbahnhof Premstätten ins Rennen. Die Haltestelle ist barrierefrei erreichbar und auch für sehbehinderte Personen gut geeignet. Eine gute Beleuchtung sorgt für Sichtbarkeit im Dunkeln. Eine Überdachung bietet Witterungsschutz und an Hitzetagen Schatten. Es gibt Sitzgelegenheiten, analoge sowie digitale Fahrgastinformationen mit Echtzeit-Anzeigen sowie elektronische Fahrgastansagen per Druckknopf mit Blindenschrift. Auch Fahrradabstellplätze sind im direkten Umfeld vorhanden. Das Dach besteht aus Brettschichtholz aus der Region, und eine 115-kWp-Photovoltaikanlage am Dach erzeugt Strom. Außerdem wurden Bäume neu gepflanzt, die durch ein Regenwassersystem bewässert werden. Zusätzlich gibt es Sanitäranlagen und einen Trinkbrunnen.