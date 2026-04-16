Vom Schicksalsschlag zur Spende: Adrian schenkt krankem Mann Hoffnung

Eine Geschichte, die unter die Haut geht: Adrian weiß, wie es ist, von der Krankheit betroffen zu sein und wie sehr eine Spende ein Leben verändern kann. Deshalb wollte er auch helfen und konnte seinen Wunsch endlich umsetzen.

Der persönliche Schmerz hat Adrian dazu bewogen, sich 2023 als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Auslöser war ein schwerer Schicksalsschlag im Herbst davor: Seine Mutter erkrankte selbst an Leukämie. Ein junger Australier spendete ihr Stammzellen und schenkte ihr damit Hoffnung auf Leben. Diese schmerzliche Erfahrung hat Adrian dazu motiviert, auch anderen eine zweite Chance im Leben zu geben.

Stammzellenspende: „Es war ein schönes Gefühl“

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig für Betroffene eine Stammzellenspende sein kann“, sagt Adrian. Anfang März 2026 war es dann endlich so weit: Er konnte seinen Wunsch zu helfen umsetzen. Ein Mann in Nordamerika ist dringend auf Hilfe angewiesen, und Adrian schenkt ihm mit einer Knochenmarksspende die Möglichkeit auf ein besseres Leben. „Dass ich tatsächlich jemanden helfen kann, hätte ich nicht gedacht. Aber es war ein schönes Gefühl, jemanden helfen zu können“, erklärt er.

Knochenmarkspende in Wien

Die Vorbereitung, Organisation und gesamte Begleitung wurden vom Verein „Geben für Leben“ gemeinsam mit dem Krankenhaus Wien übernommen. „Ich musste mich auf nichts weiter vorbereiten, als einfach da zu sein“, betont er. Er selbst hat am eigenen Leib erlebt, was eine Spende bedeutet, und hat wahrscheinlich genau deshalb Ja gesagt. Und das ist alles andere als selbstverständlich.