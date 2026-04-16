Hebammen in der Steiermark benachteiligt? KPÖ fordert Reform

In der Steiermark sollen bessere Rahmenbedingungen für Hebammen geschaffen werden. Vor allem die Parkgebührenbefreiung ist dabei ein Thema.

Hebammen sorgen für eine sichere und selbstbestimmte Geburt, aber auch für eine gesunde Entwicklung von Mutter und Kind. Sie bieten fachkundige Begleitung, Vorsorge und emotionale Unterstützung in der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett. Obwohl Hebammen-Hausbesuche unter den gesetzlichen Anspruch fallen, sind sie gegenüber Ärzten und ambulanten Pflegediensten benachteiligt und nicht von Parkgebühren befreit.

Parkgebührenbefreiung soll wieder eingeführt werden

Dabei war eine solche Ausnahme für Hebammen schon einmal vorgesehen: Noch vor rund 20 Jahren konnten freipraktizierende Hebammen im dienstlichen Einsatz ohne Gebühr in Kurzparkzonen halten und parken. Mit der Neufassung des Gesetzes im Jahr 2006 fiel diese Regelung aber einfach weg. Deshalb fordert die KPÖ eine Wiedereinführung dieser Ausnahmeregelung. „Hebammen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung und dürfen bei ihrer Arbeit nicht zusätzlich behindert werden“, fordert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.