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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
In Straden kam es zu einem Autounfall.
Südoststeiermark
16/04/2026
Rettungseinsatz

Crash in Kreuzung: Beifahrerin (57) bei Unfall verletzt

Am Donnerstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich einer Firma in Straden zu einer Kollision. Eine Frau wurde dabei verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Gegen 9.30 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer mit seiner 57-jährigen Frau auf der B66 in Radochen (Bezirk Südoststeiermark, Steiermark) unterwegs. Im Kreuzungsbereich bei einer Firma kam ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz, von rechts in die Kreuzung. „In Folge kam es trotz eines Brems- und Ausweichmanövers zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, informiert die Polizei.

Frau wurde ins Krankenhaus gebracht

Dabei krachte die Front des einfahrenden Autos gegen die Beifahrerseite des geradeaus fahrenden Fahrzeugs. Die Beifahrerin wurde durch den auslösenden Airbag verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus Feldbach gebracht. Der Lenker des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

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