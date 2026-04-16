Crash in Kreuzung: Beifahrerin (57) bei Unfall verletzt

Am Donnerstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich einer Firma in Straden zu einer Kollision. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Gegen 9.30 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer mit seiner 57-jährigen Frau auf der B66 in Radochen (Bezirk Südoststeiermark, Steiermark) unterwegs. Im Kreuzungsbereich bei einer Firma kam ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz, von rechts in die Kreuzung. „In Folge kam es trotz eines Brems- und Ausweichmanövers zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, informiert die Polizei.

Frau wurde ins Krankenhaus gebracht

Dabei krachte die Front des einfahrenden Autos gegen die Beifahrerseite des geradeaus fahrenden Fahrzeugs. Die Beifahrerin wurde durch den auslösenden Airbag verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus Feldbach gebracht. Der Lenker des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.