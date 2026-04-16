Kurioser Fall: In Berlin gibt es seit kurzem einen steirischen Ort 

Eine kuriose Panne in Berlin sorgt aktuell für Aufmerksamkeit und für ein Schmunzeln in der Steiermark. Aus der bekannten Leibnizstraße wurde auf mehreren Schildern plötzlich eine „Leibnitzstraße“.

In der deutschen Hauptstadt Berlin sorgt aktuell ein Schreibfehler für Aufmerksamkeit: Auf mehreren Straßenschildern wurde die bekannte Leibnizstraße kurzerhand zur „Leibnitzstraße“. Was für viele wohl nur wie ein kleiner Tippfehler aussieht, dürfte besonders in der Steiermark für ein Schmunzeln sorgen. Denn „Leibnitz“ ist hierzulande kein Fehler, sondern ein bekannter Ortsname.

Ein „t“ zu viel und plötzlich steirisch

Eigentlich ist die Straße nach dem berühmten Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz benannt. Der Philosoph, Mathematiker und Jurist zählt zu den bedeutendsten Denkern Europas. Dass ausgerechnet sein Name nun falsch auf Schildern steht, sorgt in Berlin für Verwunderung. Entdeckt wurde die Panne an einer vielbefahrenen Kreuzung in der City-West. Die Straße selbst existiert bereits seit dem Jahr 1869 und zählt zu den bekannten Verkehrsadern der Stadt.

Ursache unklar, Austausch geplant

Die fehlerhaften Schilder wurden im Zuge von Umbauarbeiten neu angebracht. Wie es zu dem Schreibfehler kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Laut Behörden wurde die Beschriftung korrekt in Auftrag gegeben, der Fehler dürfte also erst später entstanden sein, so aus einem Bericht des rbb24. Die zuständige Stelle kündigte bereits an, die Schilder zeitnah auszutauschen.

Leibnitz: Stadt mit Bedeutung in der Steiermark

Während der Name in Berlin ein Versehen ist, hat er in Österreich eine klare Bedeutung: Leibnitz ist eine Stadt in der Steiermark mit rund 13.500 Einwohnern und die Bezirkshauptstadt des gleichnamigen Bezirks. Seit der Gemeindestrukturreform 2015 gehören auch die früher eigenständigen Gemeinden Kaindorf an der Sulm und Seggauberg dazu. Heute zählt Leibnitz zu den wichtigsten regionalen Zentren im Süden des Bundeslandes und ist die fünftgrößte Stadt der Steiermark. Dass der Name nun ausgerechnet in Berlin auf Straßenschildern auftaucht, wenn auch unbeabsichtigt, sorgt daher zumindest für einen kleinen geografischen Seitenblick zwischen Deutschland und der Südsteiermark. Und wer weiß, vielleicht auch für mehr Bekanntheit bei den deutschen Nachbarn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 14:39 Uhr aktualisiert