Autonome Busse ab 2027: Steiermark wird Vorreiter in Österreich

Die Zukunft des öffentlichen Verkehrs nimmt Fahrt auf: Ab 2027 sollen erstmals fahrerlose Busse auf Österreichs Straßen unterwegs sein. Die Steiermark spielt dabei eine zentrale Rolle als Testregion.

Autonomes Fahren ist längst kein Zukunftsthema mehr, nun soll es auch im öffentlichen Verkehr Realität werden. Ab dem Jahr 2027 ist geplant, selbstfahrende Busse im regulären Straßenverkehr zu testen. Dabei handelt es sich zunächst um einen überwachten Betrieb. In der Anfangsphase wird Sicherheitspersonal an Bord sein, um die Systeme zu kontrollieren und im Notfall eingreifen zu können. Parallel dazu wird der rechtliche Rahmen weiter angepasst, um den Einsatz langfristig zu ermöglichen.

Steiermark als wichtiger Teststandort

Eine Schlüsselrolle übernimmt dabei die Steiermark. Gemeinsam mit anderen Bundesländern wurde sie als Modellregion ausgewählt, in der die Technologie unter realen Bedingungen erprobt wird. Der Fokus liegt klar auf dem ländlichen Raum. Gerade dort könnten autonome Busse künftig Versorgungslücken schließen und den öffentlichen Verkehr flexibler gestalten. Strecken, die bisher wirtschaftlich schwer zu bedienen waren, könnten durch automatisierte Lösungen attraktiver werden.

Erste konkrete Strecke in Planung

Besonders weit fortgeschritten sind die Pläne in der Weststeiermark. Hier könnte eine der ersten Teststrecken zwischen dem Bahnhof Weststeiermark und Deutschlandsberg entstehen. Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen sind, soll die Umsetzung rasch erfolgen. In einer ersten Phase werden die Busse mit Begleitpersonal unterwegs sein, bevor schrittweise weitere Automatisierungsschritte folgen.

Forschung aus der Region treibt Entwicklung voran

Die Steiermark gilt seit Jahren als Innovationsstandort im Bereich Mobilität. Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten intensiv an Technologien für autonomes Fahren. Ein Grazer Forschungsunternehmen mit rund 300 Beschäftigten zählt zu den zentralen Akteuren. Gemeinsam mit Partnern werden dort Lösungen entwickelt, die den Übergang von klassischen Verkehrssystemen zu automatisierten Konzepten ermöglichen sollen. Auch entlang großer Infrastrukturprojekte wie der Koralmbahn entstehen neue Ansätze für vernetzte Mobilitätssysteme.

Millionenförderung für Zukunftsprojekt

Der Bund unterstützt das Vorhaben mit mehreren Millionen Euro. Insgesamt fließen rund 3,5 Millionen Euro in die Entwicklung und Erprobung autonomer Bussysteme. Ziel ist es, Österreich im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu halten. Denn in anderen Ländern sind fahrerlose Busse bereits im Einsatz, etwa in Norwegen, Frankreich, Deutschland oder der Schweiz.

Chancen und Herausforderungen

Die Einführung autonomer Busse bringt zahlreiche Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Neben technischen Fragen stehen vor allem rechtliche und gesellschaftliche Aspekte im Mittelpunkt. Wie sicher sind die Systeme im Alltag? Wie reagieren Fahrgäste auf fahrerlose Fahrzeuge? Und wie lässt sich die Technologie sinnvoll in bestehende Verkehrssysteme integrieren? Diese Fragen sollen im Rahmen der Testphase beantwortet werden.

Blick in die Zukunft des Verkehrs

Langfristig könnten autonome Busse den öffentlichen Verkehr grundlegend verändern. Sie versprechen mehr Flexibilität, geringere Betriebskosten und neue Möglichkeiten in der Verkehrsplanung. Für die Steiermark bedeutet das Projekt vor allem eines: eine starke Position als Innovationsstandort. Gelingt der Testbetrieb, könnte die Region eine Vorreiterrolle in Österreich und darüber hinaus einnehmen.