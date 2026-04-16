„Wohnkosten explodieren“: KPÖ fordert neue Wohnunterstützung

Die KPÖ kritisiert die neue Wohnregelung in der Steiermark scharf und präsentiert ein eigenes Modell. Ziel ist mehr Hilfe für Betroffene und leistbares Wohnen für breitere Bevölkerungsschicht.

Bürgermeisterin Elke Kahr warnt: „Immer mehr Menschen fallen durch das soziale Netz und das in einer Zeit, in der die Wohnkosten deutlich stärker gestiegen sind als die Einkommen.“

Bürgermeisterin Elke Kahr warnt: „Immer mehr Menschen fallen durch das soziale Netz und das in einer Zeit, in der die Wohnkosten deutlich stärker gestiegen sind als die Einkommen.“

Mit 1. April ist in der Steiermark eine neue, strengere Wohnunterstützung in Kraft getreten. Für die KPÖ ist die Richtung klar: Statt Entlastung bringe die Reform zusätzliche Belastung für viele Haushalte. Vor allem in Zeiten steigender Wohn- und Energiekosten sei das problematisch. Die Partei sieht die Gefahr, dass immer mehr Menschen trotz Anspruch keine Unterstützung mehr erhalten. „In ihrer derzeitigen Ausgestaltung ist die steirische Wohnunterstützung nicht geeignet, die Lebenssituation der Betroffenen nachhaltig zu verbessern – im Gegenteil: Sie trägt dazu bei, bestehende Armut zu verfestigen“, erklärt KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz.

©KPÖ „Niedrige Einkommensgrenzen, sinkende Unterstützungsleistungen und stärker ansteigende Wohnkosten führen dazu, dass viele Anspruchsberechtigte strukturell benachteiligt bleiben“, so Melinz.

Deutlicher Rückgang bei den Beziehern

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine klare Tendenz: Immer weniger Menschen erhalten Unterstützung beim Wohnen. Hier im Vergleich, waren es im Jahr 2009 noch 34.616 Haushalte, so sieht die Zahl heuer im Februar mit 16.062 Haushalte ganz anders aus. Damit hat sich die Zahl der Bezieherinnen und Bezieher mehr als halbiert. Für die KPÖ ist das ein Hinweis darauf, dass die Zugangshürden stetig gestiegen sind. Mit den aktuellen Verschärfungen könnte sich dieser Trend weiter verstärken, obwohl die Wohnkosten für viele Menschen weiter steigen.

Systemwechsel mit weitreichenden Folgen

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft eine grundlegende Entscheidung aus dem Jahr 2016. Damals wurde die Wohnbeihilfe vom Wohnbau- in den Sozialbereich verschoben. Für die KPÖ bedeutet das einen Paradigmenwechsel: Wohnen werde seither nicht mehr als allgemeines Grundbedürfnis betrachtet, das aktiv unterstützt werden soll, sondern nur noch als Notfallhilfe im Rahmen der Sozialhilfe. Damit stehe nicht mehr die Leistbarkeit für breite Bevölkerungsschichten im Mittelpunkt, sondern lediglich die Absicherung in akuten Notlagen.

KPÖ fordert umfassende Neuausrichtung

Als Gegenentwurf legt die KPÖ nun konkrete Vorschläge vor. Ziel ist es, Wohnen wieder stärker als zentrale soziale Aufgabe zu behandeln. Als Orientierung dient Kärnten: Dort stehen rund 53 Millionen Euro für Wohnbeihilfe zur Verfügung, bei deutlich geringerer Bevölkerungszahl als in der Steiermark.

Die wichtigsten Forderungen im Überblick: Deutlich höhere finanzielle Unterstützung für Haushalte

Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten

Rückführung der Wohnunterstützung in den Wohnbaubereich

Anpassung der Einkommensgrenzen an realistische Lebenshaltungskosten

Ausklammerung bestimmter Leistungen wie Familienbeihilfe aus der Berechnung

Kritik an sinkender Kaufkraft der Unterstützung

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Abschaffung der Valorisierung. Dadurch wird die Wohnunterstützung nicht mehr automatisch an steigende Kosten angepasst. Für Betroffene bedeutet das: Selbst wenn sie Unterstützung erhalten, verliert diese mit der Zeit an Wert. „Niedrige Einkommensgrenzen, sinkende Unterstützungsleistungen und stärker ansteigende Wohnkosten führen dazu, dass viele Anspruchsberechtigte strukturell benachteiligt bleiben“, so Melinz.

Auswirkungen auf Stadt und Wirtschaft

Die Folgen betreffen nicht nur einzelne Haushalte, sondern haben auch Auswirkungen auf Städte und Regionen. Besonders in Graz sei die Situation angespannt. Bürgermeisterin Elke Kahr warnt: „Immer mehr Menschen fallen durch das soziale Netz und das in einer Zeit, in der die Wohnkosten deutlich stärker gestiegen sind als die Einkommen.“ Wenn ein Großteil des Einkommens für Miete und Energie aufgewendet werden müsse, habe das auch wirtschaftliche Folgen, etwa für Konsum und Lebensqualität. Neben der direkten Unterstützung sieht die KPÖ auch strukturellen Handlungsbedarf. Das Land müsse stärker in den öffentlichen Wohnbau investieren. Nur so könne langfristig mehr leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Aktuelle Maßnahmen würden laut KPÖ teilweise sogar bestehende Initiativen, etwa in Graz, unterlaufen.

Wohnen wird zur sozialen Schlüsselfrage

Die Debatte zeigt: Wohnen entwickelt sich zunehmend zur zentralen sozialen Herausforderung. Steigende Preise treffen immer mehr Menschen, auch jene, die bisher nicht als armutsgefährdet galten. Die KPÖ fordert daher einen grundlegenden Kurswechsel: Weg von einer reinen Notfallhilfe, hin zu einer breiten Unterstützung für leistbares Wohnen. „Das ist keine wirksame soziale Absicherung, sondern eine Politik, die Armut fortschreibt statt sie zu überwinden“, fasst Melinz zusammen.