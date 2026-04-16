Steirisches Traditionslokal an der Mur vor Neustart: Gastronom übernimmt

Die Weinerei am Schiffländ in Bruck an der Mur steht vor dem Comeback: Gastronom Hannes Friessnegg übernimmt das Traditionslokal und plant einen Neustart. Nach Monaten des Leerstands kehrt damit neues Leben ein.

Das ehemalige Baderhaus geht sogar auf das 16. Jahrhundert zurück. Nach vier Monate bangen, jetzt die Gewissheit: Das Traditionsrestaurant wird weiter geführt.

Das ehemalige Baderhaus geht sogar auf das 16. Jahrhundert zurück. Nach vier Monate bangen, jetzt die Gewissheit: Das Traditionsrestaurant wird weiter geführt.

Nach rund vier Monaten Stillstand gibt es nun eine klare Perspektive: Die Weinerei am Schiffländ in Bruck an der Mur wird wieder eröffnet, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gastronom Hannes Friessnegg, bekannt durch das Kapfenberger Traditionsrestaurant „Schicker“, übernimmt den Betrieb. Das Lokal war Ende Dezember geschlossen worden. Seither herrschte Ungewissheit über die Zukunft des Hauses. Nun steht fest: Die traditionsreichen Räumlichkeiten bleiben erhalten und sollen schon bald wieder Gäste empfangen.

Entscheidung aus eigener Initiative

Die Übernahme kam für Friessnegg nicht geplant, sondern aus persönlichem Antrieb. Die Nachricht über die Schließung habe ihn aufmerksam gemacht. In weiteren Gesprächen entwickelte sich rasch eine konkrete Perspektive für den Standort. Mit dem Schritt erweitert der Gastronom sein Engagement. Gleichzeitig stellt er klar, dass sein bestehender Betrieb in Kapfenberg unverändert weitergeführt wird.

Zwei Standorte, ein klares Konzept

Die Führung von zwei Lokalen erfordert eine klare Organisation. Friessnegg setzt dabei auf ein eingespieltes Team und strukturierte Abläufe. Kulinarisch soll die Weinerei künftig an das bewährte Konzept des „Schicker“ anknüpfen: eine Mischung aus regionaler Küche und mediterranen Einflüssen. Ergänzt wird das Angebot durch eine kleinere Nachmittagskarte sowie ausgewählte Weine und Kaffee.

Eröffnung in den kommenden Wochen

Ein fixes Datum für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest. Ziel ist jedoch ein Neustart in den nächsten Wochen. Bis dahin werden im Innenbereich noch Anpassungen vorgenommen. Der Charakter des Lokals soll dabei erhalten bleiben, gleichzeitig sind behutsame Neuerungen geplant. Die Resonanz auf die Übernahme fällt bereits jetzt deutlich positiv aus. Viele Gäste zeigen sich erleichtert, dass die Weinerei nicht dauerhaft geschlossen bleibt. Mit der Übernahme durch Hannes Friessnegg bleibt die Weinerei am Schiffländ ein fixer Bestandteil der regionalen Gastroszene. Der geplante Neustart könnte das Lokal schon bald wieder zu einem beliebten Treffpunkt an der Mur machen.