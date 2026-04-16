Topauszeichnung für die Steiermark: Leoben erneut „familienfreundlich“

Leoben wurde erneut mit dem staatlichen Gütezeichen „Familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet und zählt damit weiterhin zu jenen Städten in Österreich, die gezielt in Lebensqualität investieren. Insgesamt wurden heuer 84 Gemeinden sowie zwei Regionen ausgezeichnet. Für die zweitgrößte Stadt der Steiermark ist es bereits eine wiederholte Ehrung, die einen langfristigen Entwicklungsprozess bestätigt. Bürgermeister Kurt Wallner sieht darin eine klare Bestätigung: „Der Erfolg zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und unsere Maßnahmen bei den Menschen ankommen,“ so aus einem Bericht des ORF. Gleichzeitig sei die Auszeichnung kein Endpunkt, sondern Auftrag, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Drei zentrale Maßnahmen im Fokus

Für die kommenden Jahre hat die Stadt drei klare Schwerpunkte definiert. Ein zentrales Element ist die Stärkung von Begegnungszentren, die als wichtige Treffpunkte für Austausch und Gemeinschaft dienen. Diese sollen langfristig abgesichert und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig setzt Leoben auf niederschwellige Angebote für Familien, die flexibel auf unterschiedliche Lebenssituationen reagieren können. Einrichtungen wie Familientreffs bleiben erhalten und werden gezielt ausgebaut. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf verbesserten Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Dabei sollen auch neue Lösungen geschaffen werden, um Freizeitangebote ganzjährig nutzbar zu machen, etwa durch angepasste Öffnungszeiten oder wetterunabhängige Konzepte.

Bürgerbeteiligung und Zukunftsperspektiven

Ein wesentlicher Bestandteil der Leobener Strategie bleibt die Einbindung der Bevölkerung. Rückmeldungen aus der Bevölkerung fließen direkt in die Planung neuer Maßnahmen ein und bilden die Grundlage für zukünftige Entwicklungen. „Familienfreundlichkeit heißt für uns, Rahmenbedingungen zu schaffen, die im Alltag spürbar sind – für Kinder, Eltern und ältere Menschen gleichermaßen“, betont Wallner. Bereits seit 2015 verfolgt die Stadt diesen Weg konsequent, mit Grundzertifikat 2016, Vollzertifikat 2021 und der neuerlichen Auszeichnung 2026. Damit wird deutlich, dass Familienfreundlichkeit in Leoben als langfristige Aufgabe verstanden wird, die kontinuierlich weiterentwickelt wird und den Alltag vieler Menschen nachhaltig verbessern soll.