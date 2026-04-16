Paukenschlag: Diese Schule in der Steiermark schließt jetzt für immer

Nun herrscht Gewissheit: Die Volksschule Afling in der Stadtgemeinde Bärnbach wird mit Ende des Schuljahres ihren Betrieb einstellen. Die Entscheidung folgt auf eine Entwicklung, die sich bereits seit Jahren abgezeichnet hat. Ausschlaggebend ist der massive Rückgang bei den Schülerzahlen. Während die Schule früher stabil geführt werden konnte, sind die Anmeldungen zuletzt stark eingebrochen. Ein wirtschaftlich und pädagogisch sinnvoller Betrieb wäre künftig nicht mehr möglich gewesen. Bürgermeister Jochen Bocksruker spricht von einer schwierigen, aber notwendigen Entscheidung: „Dieser Schritt fiel mir wahnsinnig schwer, denn natürlich will kein Bürgermeister einen Bildungsstandort schließen,“ so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Deutlicher Einbruch bei den Schülerzahlen

Ein Blick auf die Zahlen zeigt das Ausmaß der Entwicklung: Im Schuljahr 2022/2023 besuchten noch 47 Kinder die Volksschule Afling. Für das kommende Schuljahr wären es nur noch 21 Schüler gewesen. Besonders gravierend: Für den Herbst wurden keine neuen Kinder eingeschrieben. Prognosen gehen davon aus, dass die Schülerzahl in den kommenden Jahren weiter drastisch gesunken wäre, auf nur noch wenige Kinder. Unter diesen Voraussetzungen sei ein geregelter Unterricht langfristig nicht mehr sicherzustellen gewesen.

Schulbetrieb endet im Juli

Der Unterricht wird noch bis 10. Juli 2026 fortgeführt. Danach wird die Schule geschlossen. Eltern und Erziehungsberechtigte wurden bereits im Rahmen eines Informationsabends über die Entscheidung informiert. Auch politisch wird das Thema noch behandelt: Eine außerordentliche Gemeinderatssitzung ist für Ende Mai angesetzt. Für die betroffenen Schüler wurden bereits Alternativen festgelegt. Künftig können sie entweder die Volksschule in Bärnbach oder je nach Wunsch, jene in Kainach besuchen. Die Gemeinde betont, dass der Übergang möglichst reibungslos gestaltet werden soll. Dazu gehört auch die Organisation eines Schulbusses, der den täglichen Transport sicherstellt.

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden

Die Stadtgemeinde steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Gemeinde Kainach, um eine koordinierte Lösung für alle Familien zu ermöglichen. Ziel sei es, sowohl organisatorisch als auch pädagogisch optimale Bedingungen zu schaffen und den Kindern einen guten Start am neuen Schulstandort zu ermöglichen.

Teil eines größeren Trends

Die Schließung der Volksschule Afling ist kein Einzelfall. Viele kleinere Schulstandorte in Österreich stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Sinkende Geburtenzahlen und demografische Veränderungen führen dazu, dass Klassen kleiner werden und Standorte zunehmend schwerer zu halten sind. Für die betroffenen Gemeinden bedeutet das oft schwierige Entscheidungen, zwischen dem Erhalt regionaler Infrastruktur und der Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts.