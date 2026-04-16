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/ ©St, Veit in der Südsteiermark
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine umgefahrene Tafel.
Wer hat die Tafel umgefahren. Die südsteirische Gemeinde sucht den Verursacher.
St, Veit/Südsteiermark
16/04/2026
Aufruf und Appell

Straßenlaterne nach Crash schwer beschädigt: Gemeinde sucht Übeltäter

In St. Veit in der Südsteiermark wurde eine Straßenlaterne bei einem Kreisverkehr beschädigt. Die Gemeinde sucht nun den Verursacher und bittet um Meldung zur Klärung des Schadens.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)

Ein Vorfall im Bereich eines Kreisverkehrs in St. Veit am Vogau beschäftigt derzeit die Gemeinde. Eine Straßenlaterne wurde dabei erheblich beschädigt, offenbar infolge eines Verkehrsunfalls. Der Schaden wurde im Bereich nahe dem Gasthaus Feldbacher festgestellt. Details zum genauen Unfallhergang sind bislang nicht bekannt.

Gemeinde sucht Verursacher

Die Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark richtet nun einen klaren Appell an den mutmaßlichen Verursacher. Dieser wird gebeten, sich zeitnah zu melden, um die weitere Abwicklung über die Versicherung zu klären. Ob es sich um einen Alleinunfall oder einen Zusammenstoß gehandelt hat, ist derzeit noch unklar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Straßenlaternen zählen jedoch zur öffentlichen Infrastruktur, Reparaturen können entsprechend aufwendig und kostenintensiv sein.

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