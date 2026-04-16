Keuschn Session: „Ich wollte immer den südsteirischen Spirit einfangen“

Was einst mit einer spontanen Idee begann, ist heute ein Fixpunkt im Eventkalender: Die Keuschn Session bringt am Samstag wieder elektronische Musik, Kulinarik und Festivalstimmung in die südsteirischen Weinberge.

Am Anfang stand kein Businessplan, kein großes Konzept, sondern ein Gefühl und eine Idee. Ein Montag, ein klassischer Durchhänger und eine Idee, die nicht mehr losließ. Initiator Manfred Marhöfler, besser bekannt als Manfredo Di Lavaredo, erinnert sich im Exklusivgespräch mit 5 Minuten an den Ursprung der Keuschn Session: „Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Idee entstanden ist. Es war ein Montag, ein richtiger Montagsblues. Ich bin aufgewacht und wusste: Ich mach die Keuschn Session“. Was damals als Impuls begann, wurde innerhalb weniger Monate Realität und legte den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte.

©Keuschn Session Auch Mama Feel Good ist wieder mit dabei.

Die erste Keuschn: Klein, aber besonders

Ohne Social Media, ohne große Reichweite und mit viel Eigeninitiative organisierte Manfredo die erste Veranstaltung. „Ich habe rund 200 Flyer drucken lassen und wie ein Verrückter Mails an Freunde und Bekannte geschickt. Am Ende waren etwa 100 Leute da, das war für uns ein riesiger Erfolg.“ Die Location: eine alte Keusche: urig, klein, aber mit Atmosphäre. Über die Jahre entwickelte sich die Keuschn Session stetig weiter. Aus der kleinen Party wurde ein Event mit wachsender Bekanntheit, weit über die Südsteiermark hinaus. Heute treten internationale Acts auf, bekannte Namen wie massive attack, Stereo MC’s oder Künstler aus der elektronischen Szene waren bereits Teil des Line-ups. Gleichzeitig blieb das Konzept bewusst authentisch. „Mein Ziel war immer, den südsteirischen Spirit einzufangen und Musik für alle zugänglich zu machen.“

©Keuschn Session Tschesare ist schon seit vielen Jahren der Haus und Hof-DJ bei der Keuschn Session.

Schloss Spielfeld als neue Homebase

Mit dem Umzug ins Schloss Spielfeld hat die Keuschn Session eine neue Dimension erreicht. Die Kombination aus historischer Kulisse, Weinbergen und elektronischer Musik macht das Event einzigartig. Am kommenden Samstag, dem 18. April wird das Schloss erneut zur Bühne für elektronische Klänge. Besucher erwartet ein durchgehendes Programm von Nachmittag bis in die Nacht. Das diesjährige Line-up zeigt die musikalische Vielfalt der Veranstaltung.

Von klassischem House bis hin zu internationalen Einflüssen ist alles vertreten: MONA eröffnet mit groovigem House

Knecht bringt Deep- und Tech-House auf die Bühne

Mama Feelgood & Mr. Farmer sorgen für Hip-Hop, Reggae und Dancehall

Fiago Mobile Disco verbindet Funk, Disco und World Music

Tschesare liefert elektronische Energie mit Eskalationspotenzial

Kristian Davidek (FM4)

Rob Birch (Stereo MC’s) mit exklusivem DJ-Set

Ergänzt wird das Ganze durch visuelle Inszenierungen des Künstlerkollektivs OchoReSotto.

Kulinarik als Teil des Konzepts

Ein zentrales Element der Keuschn Session ist die Verbindung von Musik und Genuss. Bereits ab dem Nachmittag öffnet die Küche von Manuel Liepert. Regionale Produkte, kreative Gerichte und hochwertige Zutaten sollen das Erlebnis abrunden, ganz im Sinne eines Events, das alle Sinne anspricht. Trotz wachsender Größe ist die Philosophie gleich geblieben. Im Zentrum steht das gemeinsame Erlebnis. „Menschen zusammenbringen, tanzen, Spaß haben und die Sorgen vergessen, das ist es, worum es geht. Die Feierkultur muss weiterleben.“ Gerade in Zeiten, in denen viele Clubs schließen und Veranstaltungen schwieriger werden, sieht Manfredo solche Events als wichtigen Beitrag zur Kulturszene.

©Keuschn Session Lisa und Maniel Liepert überzeugen mit ihrem Michelin-Stern und Hauben Essen.

Eine Community, die gewachsen ist

Ein besonderes Merkmal der Keuschn Session ist ihre Community. Viele Gäste kommen seit Jahren regelmäßig, einige bezeichnen sich selbst als „Keuschianer“. Über die Zeit ist so eine Art Familie entstanden, die das Event trägt und prägt. Die Keuschn Session ist längst mehr als nur eine Party. Sie steht für eine Haltung: regionale Verwurzelung, Offenheit für neue Musik und die Idee, Menschen zusammenzubringen.

©Keuschn Session/Stefan Leitner Manfredo Di Lavaredo ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Über Manfredo Di Lavaredo

Der Initiator selbst ist dabei kein Unbekannter. Neben der Musikszene ist Manfredo auch als Unternehmer etabliert, mit seinem Kaffeeunternehmen Franco Caffè, beliefert er große Gastroketten, aber auch kleine Würstelstände. „Mit meinen Kunden pflege ich ein freundschaftliches Verhältnis. Die Beziehung muss für beide passen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 21:39 Uhr aktualisiert