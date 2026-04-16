Sonniger Frühlingstag in der Steiermark: Bis zu 23 Grad und kaum Wolken

Der Freitag beginnt in der Steiermark mit nahezu perfekten Wetterbedingungen. Bereits in den frühen Morgenstunden zeigt sich der Himmel meist wolkenlos und sorgt für einen sonnigen Start in den Tag. In einigen Tälern und Senken kann sich zunächst noch Frühnebel halten. Dieser löst sich jedoch rasch auf, sodass sich die Sonne im Laufe des Vormittags überall durchsetzt.

Mehr Wolken über den Bergen

Ab dem späten Vormittag bilden sich vor allem im Bergland vermehrt Quellwolken. Diese bleiben jedoch meist harmlos. Die Schauerneigung ist gering, sodass es in den meisten Regionen trocken bleibt. Damit steht einem Aufenthalt im Freien nichts im Wege. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 17 bis 23 Grad und sorgen für frühlingshafte Bedingungen. Besonders in den tieferen Lagen wird es angenehm mild. Der Wind weht überwiegend schwach, lediglich im Joglland kann er im Laufe des Tages etwas auffrischen und mäßig aus nördlicher Richtung wehen.