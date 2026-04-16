Schuss fiel in Leibnitzer Innenstadt: Unbekannter feuerte aus Auto

Schüsse fielen am Leibnitzer Hauptplatz: Ein bislang unbekannter Täter soll am Donnerstagabend aus einem fahrenden Auto in die Luft gefeuert haben. Eine Fahndung blieb zunächst ergebnislos.

Alle verfügbaren Polizeistreifen rückten am Donnerstagabend zum Leibnitzer Hauptplatz aus. Dort soll jemand aus einem fahrenden Auto einen Schuss abgegeben haben. Zeugen zufolge soll es sich um einen dunklen Audi gehandelt haben. Der bislang unbekannte Fahrer hat mit einer Faustfeuerwaffe in die Luft geschossen. Danach fuhr derjenige mit quietschenden Reifen davon. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Hinweise erbeten

„Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Eine Überwachungskamera zeichnete den verdächtigen Wagen auf. „Personen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug geben könnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Leibnitz, 059133/6160, in Verbindung zu setzen“, so die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 21:42 Uhr aktualisiert